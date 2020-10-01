Минэкономики хочет разрешить экспорт коньячных купажей

В то время как 7 украинским компаниям разрешили экспортировать мед в Саудовскую Аравию, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирует разрешение экспорта коньячных купажей.

Соответствующий проект приказа опубликован на сайте министерства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, отгрузка купажей коньяков Украины на другие предприятия для их дальнейшего разлива в потребительскую тару запрещается, однако министерство хочет разрешить их экспорт.

Кроме того, предлагается разрешить субъектам хозяйствования самостоятельно определять срок перегонки коньячных виноматериалов.

Отмечается, что современные технические условия позволяют хранить виноматериалы коньячные надлежащего качества в соответствии с ДСТУ, поэтому при наличии оборудования, обеспечивающего качество продукции, предприятие должно само определять срок перегонки без его ограничения до 1 апреля или до 1 июля, следующего за урожаем винограда года.

Согласно пояснительной записке, приказ разработан в ответ на обращение производителей коньяков Украины и с целью поддержки отечественного производителя.

Как сообщали Українськi Новини, за 8 месяцев экспорт украинской агропродукции сократился почти на 1%.

Украина установила рекорд по экспорту подсолнечного масла в 2019/2020.

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