В Киевской области 192 случая Covid-19 за сутки, 7 человек умерли

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 6 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 192 человека до 10 291, умерших - на 7 до 209.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Отмечается, что в Киевской области по данным областного лабораторного центра 7 октября на 10:00 официально подтверждено уже 10 291 случай заболевания коронавирусом.

В том числе Covid обнаружен у 854 детей и у 1 112 медицинских работников.

"За сутки имеем 192 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 18 - дети. Помните о главных правилах безопасности - носите маски, пользуйтесь антисептиками, следуйте социальной дистанции. Берегите себя", - подчеркнул председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Из них 26 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 166 человека находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 339 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 8 952 человек.

Выздоровели всего 6 075 человек, из них 505 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет.

За отчетные сутки выписаны 65 человек, из них 2 ребенка. Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 209 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступило сообщение о 7 летальных случаях.

Как сообщали Українськi Новини, 5 октября количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 182 человека до 10 099, умерших - на 1 до 202.

Кроме того, в Киеве заболеваемость коронавирусом снова приближается к 400 случаям в сутки.

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