В Киевской области 192 случая Covid-19 за сутки, 7 человек умерли

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 6 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 192 человека до 10 291, умерших - на 7 до 209. Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини. Отмечается, что в Киевской области по данным областного лабораторного центра 7 октября на 10:00 официально подтверждено уже 10 291 случай заболевания коронавирусом. В том числе Covid обнаружен у 854 детей и у 1 112 медицинских работников. "За сутки имеем 192 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 18 - дети. Помните о главных правилах безопасности - носите маски, пользуйтесь антисептиками, следуйте социальной дистанции. Берегите себя", - подчеркнул председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин. Из них 26 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 166 человека находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением). За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 339 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 8 952 человек. Выздоровели всего 6 075 человек, из них 505 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет. За отчетные сутки выписаны 65 человек, из них 2 ребенка. Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 209 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение о 7 летальных случаях. Как сообщали Українськi Новини, 5 октября количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 182 человека до 10 099, умерших - на 1 до 202.Кроме того, в Киеве заболеваемость коронавирусом снова приближается к 400 случаям в сутки.