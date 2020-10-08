С апреля 12,5 тыс. больных коронавирусом было госпитализировано в реанимацию, - НСЗУ

В апреле-сентябре было госпитализировано 71 611 больных коронавирусной инфекцией, из них 12 461 пациент попал в реанимацию; тогда как только в течении 8 октября в больницы попало 900 больных COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья (НСЗУ), передают Українськi Новини.

"За апрель-сентябрь в медучреждения были госпитализированы 71 611 пациентов с коронавирусной болезнью, из них 12 461 пациент - это 17% от общего количества госпитализированных - получил медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии. Стационарную помощь пациентам с COVID-19 в сентябре предоставляли 7 976 медицинских команд", - сказано в нем.

При этом в сентябре по сравнению августом количество госпитализаций выросло на 34%.

В частности, в сентябре были госпитализированы 23 143 пациента, из них 4 073 пациента получили помощь в условиях интенсивной терапии, 249 пациентов были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Больше всего пациентов с COVID-19 было госпитализировано в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Также сообщается, что 1 607 мобильных бригад в сентябре совершили более 312 000 заборов материалов у пациентов для проведения тестирования методом ПЦР - это на 50% больше, чем в августе.

С начала апреля мобильные бригады совершили более 1 млн заборов материала для тестирования.

В среднем одна мобильная бригада в сентябре осуществила 194 забора материала для тестирования.

Наиболее загруженными были мобильные бригады Киевской области, где на одну бригаду приходилось 637 тестирований, Киева (400 тестирований на бригаду) и Тернопольской области (292 тестирования).

На данный момент НСЗУ законтрактовала для оказания помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него 25 центров экстренной медицинской помощи, 339 медучреждений для предоставления пациентам помощи в стационарных условиях и 940 медучреждений, в которых образованы мобильные бригады для выезда к людям с подозрением на COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, 8 октября в Украине был подтвержден COVID-19 у 5 397 человек.

В 4 областях заполненность больниц инфицированными превысила 70%.

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