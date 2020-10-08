подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
08 октября 2020, четверг, 11:25 19
Медицина 2020-10-08T11:25:47+03:00
Українські Новини
С апреля 12,5 тыс. больных коронавирусом было госпитализировано в реанимацию, - НСЗУ

С апреля 12,5 тыс. больных коронавирусом было госпитализировано в реанимацию, - НСЗУ

Оксана Соболь
госпитализация пациента, Национальная служба здоровья, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Заполненность больниц
Госпитализация
Госпитализация

В апреле-сентябре было госпитализировано 71 611 больных коронавирусной инфекцией, из них 12 461 пациент попал в реанимацию; тогда как только в течении 8 октября в больницы попало 900 больных COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья (НСЗУ), передают Українськi Новини.

"За апрель-сентябрь в медучреждения были госпитализированы 71 611 пациентов с коронавирусной болезнью, из них 12 461 пациент - это 17% от общего количества госпитализированных - получил медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии. Стационарную помощь пациентам с COVID-19 в сентябре предоставляли 7 976 медицинских команд", - сказано в нем.

При этом в сентябре по сравнению августом количество госпитализаций выросло на 34%.

В частности, в сентябре были госпитализированы 23 143 пациента, из них 4 073 пациента получили помощь в условиях интенсивной терапии, 249 пациентов были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Больше всего пациентов с COVID-19 было госпитализировано в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Также сообщается, что 1 607 мобильных бригад в сентябре совершили более 312 000 заборов материалов у пациентов для проведения тестирования методом ПЦР - это на 50% больше, чем в августе.

С начала апреля мобильные бригады совершили более 1 млн заборов материала для тестирования.

В среднем одна мобильная бригада в сентябре осуществила 194 забора материала для тестирования.

Наиболее загруженными были мобильные бригады Киевской области, где на одну бригаду приходилось 637 тестирований, Киева (400 тестирований на бригаду) и Тернопольской области (292 тестирования).

На данный момент НСЗУ законтрактовала для оказания помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него 25 центров экстренной медицинской помощи, 339 медучреждений для предоставления пациентам помощи в стационарных условиях и 940 медучреждений, в которых образованы мобильные бригады для выезда к людям с подозрением на COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, 8 октября в Украине был подтвержден COVID-19 у 5 397 человек.

В 4 областях заполненность больниц инфицированными превысила 70%.

Больше новостей о: госпитализация пациента Национальная служба здоровья коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса Заполненность больниц

В Украине 5 397 новых случаев коронавируса и 93 смерти за сутки
Спасатели ликвидировали все очаги пожаров в Луганской области
Новости
С апреля 12,5 тыс. больных коронавирусом было госпитализировано в реанимацию, - НСЗУ 11:25
Нацкорпус требует от Генпрокурора открыть уголовное производство по факту очередной поездки Медведчука в РФ 11:11
С начала года зафиксировано 56 инцидентов физической агрессии против журналистов, - НСЖУ 11:11
Офис Президента забрал обратно приглашение принцу Вильяму и Кейт Миддлтон посетить Украину 11:10
Проект госбюджета-2021 не предусматривает отдельного Фонда по борьбе с COVID-19, — Разумков 11:03
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
В Днипре из-за роста заболеваемости COVID-19 на карантин закрылся еще один вуз 11:52
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Дело о 890 га в Буче: община отстояла в апелляции право на землю, людей выселять с участков не будут 17:56
больше новостей
Сборная Украины с разгромным счетом уступила действующему чемпиону мира
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok