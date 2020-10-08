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08 октября 2020, четверг, 10:34 336
Общество 2020-10-08T11:15:02+03:00
Українські Новини
В 4 областях Украины больничные койки заполнены больными больше, чем на 70%

В 4 областях Украины больничные койки заполнены больными больше, чем на 70%

Ольга Фандорина
Госпитализация, МОЗ, Больница, Заполненность больниц, Больничные койки
Больница. Фото: pixabay.com
Больница. Фото: pixabay.com

В Украине в четырех областях больничные койки заполнены на более чем 70%. Всего в стране заняты почти 32 тысяч больничных коек первой волны. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, большая загруженность коек наблюдается в Ивано-Франковской (177%), Донецкой (96,8%), Одесской (80,8%) и Луганской (76%) областях. Всего в Украине заняты 31 716 больничных кроватей, что составляет 66,2% от всех коек первой волны.

В то же время ослабить карантин могут лишь в Кировоградской области. В остальных регионах превышен показатель заболеваемости.

В среднем в Украине этот показатель за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 148,7 при норме в 40. При этом антилидером стала Сумская область (267,6), которая сменила Тернопольскую область (255,3). В Киеве показатель заболеваемости составляет 176,4, в Кировоградской области - 21.

Также МОЗ увеличивает количество тестирований в сутки за счет усиления мощности отечественных лабораторий

Министерство здравоохранения Украины определило перечень должностей медицинских работников, которые будут лечить пациентов с коронавирусом и которые получат доплаты.

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