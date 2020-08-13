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13 августа 2020, четверг, 05:30 21
Общество 2020-08-13T05:30:01+03:00
Українські Новини
Могут вырасти до шокирующего уровня. Что будет с ценами на газ после открытия рынка для населения

Могут вырасти до шокирующего уровня. Что будет с ценами на газ после открытия рынка для населения

Анна Рудык
Тарифы на газ, цены на газ, Коммуналка, Коммунальные платежи, Коммунальные тарифы, Нефтегаз
Коммуналка
Коммуналка

В последний месяц лета в Украине изменились правила на рынке поставок газа для населения, "Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифов и повысил цены. О том, почему тарифы растут быстро, а снижаются медленно, пишет "Сегодня".

Так, сообщается, что эксперты сомневаются, что тарифы на газ украинских поставщиков после отмены поставок по специальным обязательствам (ПСО) действительно станут рыночными.

"У нас нет четкой рыночной корреляции цен на газ для населения с мировыми ценами. Допустим, сегодня цена на газ на европейских хабах составляет около 50 евро за 1000 кубометров. Если добавить транспортные расходы, НДС, распределение и т. д., получим, что население должно платить не больше 2000 грн за кубометр газа, а тариф выше 3000 грн. То есть сейчас цена на газ для населения как минимум в полтора раза выше по сравнению с рыночным уровнем. Так происходит потому, что у нас до сих пор очень много искусственных факторов ценообразования на рынке. Как их называют экономисты, экстерналии, т. е. факторы, которые не могут быть минимизированы с помощью рыночных механизмов. Например, у нас не работает Антимонопольный комитет, нет реальной рыночной инфраструктуры и т. д.", – говорит Алексей Кущ.

Еще меньше реагируют на снижение цен на газ т. н. производные тарифы – на горячую воду, на отопление многоквартирных домов.

"Когда цены составляли 8 тыс. грн за тысячу кубов и нужно было провести тарифную шоковую терапию, ее сделали централизованно по всей стране. Повысили тариф на газ, производные тарифы – на горячую воду, на отопление. Все сделали очень быстро и централизованно. А когда ситуация кардинально поменялась, цена газа на европейских хабах упала в четыре раза и можно было показать такое же быстрое снижение цен на газ и производных тарифов, то все почему-то спустили на уровень органов местнного самоуправления, и люди практически не увидели в платежках существенного снижения тарифов на тепло и горячую воду. Хотя в их структуре 60-70% – это цена на газ", – объясняет Алексей Кущ.

По прогнозам эксперта, в отсутствие ПСО если не ближайшей зимой, то через год цена на газ для населения вырастет до такого уровня, что это может оказаться шоком для людей.

"В прогнозных показателях на 2021-2022 годы, которые на днях утвердил Кабмин, предполагается, что цена на газ на европейских рынках вырастет до 230-250 евро, а гривня девальвирует до 29 с копейками за доллар. Если пересчитать цену на газ в гривнях, добавить налоги и транспортировку, получается, что цена на газ для населения в случае такого роста может составить 12 тыс. грн. А гигакалория тепла подорожает примерно до 3 тыс. грн. Соответственно, отопление, скажем, 2-комнатной квартиры будет стоить минимум 5 тыс. грн", – прогнозирует Алексей Кущ.

Как сообщали Українські Новини, в Минрегионе развенчали мифы о реструктуризации долга и сообщили, что у должников коммуналки не будут отбирать квартиру.

Ранее Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения.

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