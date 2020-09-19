Суммы в платежках за газ вырастут в два раза: эксперт дал прогноз цен зимой

В то время, как с началом отопительного сезона тарифы на тепло взлетят, цены на газ для населения зимой будут вдвое больше, чем летом.

Об этом рассказал "Комментариям" член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По словам эксперта, вместо 3 грн за кубометр придется заплатить 6 грн. Не исключено, что с учетом абонплаты (которая с октября также будет расти), итоговый тариф может вылиться и вовсе в 8-8,5 гривен за куб. То есть, отопление дома в 100 "квадратов" влетит в 4-5 тысяч грн в месяц.

Корольчук отметил, что жителям многоэтажных домов – полегче. Для теплокоммунэнерго до конца следующего отопительного сезона продолжает действовать цена ПСО (в августе составляла 2,9 грн за куб).

"Не исключено, что ее до выборов заморозят. А после – сами понимаете…", - говорит Корольчук.

Также Юрий Корольчук не исключает, что из-за игр "Нафтогаза" уже в апреле 2021, когда завершится отопительный сезон, долг будет на уровне 90 млрд грн.

Стоимость отопления в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, НАК "Нефтегаз" установил три тарифа на газ для населения и бизнеса.

Также сообщалось, что будет с ценами на газ после открытия рынка для населения.

Кроме того, в Украине начиная с осени газ подорожает от 5,4 до 7 грн за кубометр.

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