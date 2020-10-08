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08 октября 2020, четверг, 10:10 1375
Президент 2020-10-08T10:10:43+03:00
Українські Новини
"Все четко": Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита "Украина-ЕС"

"Все четко": Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита "Украина-ЕС"

Ольга Фандорина
Евросоюз, Саммит, Саммит Украина-ЕС, Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит Украина-ЕС показал, что страна является интересной, перспективной и ответственной, не боится вызовов и уверенно идет к полноправному членству в Евросоюзе. Об этом он написал в своем Facebook.

"А знаете, это действительно был хороший саммит. Все четко, по-партнерски, с огромным взаимным уважением и заинтересованностью. Потому что мы интересные. Перспективные. Ответственные. Не боимся любых вызовов. И слово свое умеем держать", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина получит также "промышленный безвиз", что даст еще больше возможностей для экспорта, то есть больше рынков сбыта, конкурентных возможностей и рабочих мест. Соответствующая экспертная миссия уже начала работу.

Как сообщали Українські Новини, 5 октября, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая должна была присутствовать на саммите, ушла на самоизоляцию из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.

Также после саммита "Украина - ЕС" Владимир Зеленский посетит 7-8 октября Лондон с официальным визитом, в ходе которого проведет встречи с властями и подпишет договор о свободной торговле между Украиной и Великобританией после Brexit.

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