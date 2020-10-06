Украина и ЕС подписали три финсоглашения - о помощи регионам, обществу и энергоэффективности

Украина подписала с Европейским Союзом три финансовых соглашения о помощи регионам, в первую очередь восточным, смягчении последствий климатических изменений и развитии ресурсоэффективности, а также о поддержке гражданского общества и реформ на 60 млн евро.

Документы были подписаны в ходе 22-го саммита "Украина - ЕС" в Брюсселе (Бельгия) вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной и еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, передают Українськi Новини.

Соглашение о финансировании программы ЕС "Крепкие регионы" предусматривает 30 млн евро помощи местным властям для преодоления последствий пандемии COVID-19; повышения безопасности жителей регионов, пострадавших от конфликта и незаконной оккупации; развития независимых СМИ.

Еще одно соглашение на 20 млн евро предусматривает помощь на развитие гражданского общества и повышение его возможностей участия во внедрении реформ.

В свою очередь соглашение о финансировании проекта "Климатический пакет для стабильной экономики" предусматривает 10 млн евро на развитие чистого и ресурсоэффективного энергоснабжения; сокращение выбросов парниковых газов, разрушающих озоновый слой; стимуляцию перехода к круговой экономике, где один и тот же продукт используется несколько раз.

Как сообщали Українськi Новини, Верховный представитель ЕС Боррель повторил, что Евросоюз - это не банк.

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