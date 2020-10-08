В четверг утром Киев парализовали пробки. Список и карта самых загруженных улиц

Сегодня утром, 8 октября, Киев традиционно парализовали масштабные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, согласно данным сервиса, по состоянию на 09:40 сильнее всего затруднено движение на проспекте Степана Бандеры, Северном мосту, улице Кирилловской и проспекте Героев Сталинграда.

Пробки на Оболони

Заторы традиционно образовались и на Набережном шоссе.

Пробки на Набережном шоссе

Кроме того, водителям стоит объезжать этим утром и бульвар Дружбы Народов, мост Патона, Надднепрянское шоссе, проспект Освободителей.

В центре столицы "стоит" бульвар Тараса Шевченко, бульвар Леси Украинки, улица Саксаганского.

Пробки в центре Киева

А на проспекте Победы пробки образовались в районе станций метро "Берестейская", "Житомирская", "Святошин". А на "Академгородке" стоит проспект Академика Палладина.

Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

В Голосеевском районе пробки сковали Голосеевский проспект и улицу Васильковскую.

На выезде из столицы в сторону Вишневого и Софиевской Борщаговки движение также затруднено.

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Кроме того, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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