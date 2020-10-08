В четверг утром Киев парализовали пробки. Список и карта самых загруженных улиц

Сегодня утром, 8 октября, Киев традиционно парализовали масштабные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини. Так, согласно данным сервиса, по состоянию на 09:40 сильнее всего затруднено движение на проспекте Степана Бандеры, Северном мосту, улице Кирилловской и проспекте Героев Сталинграда. Пробки на Оболони Заторы традиционно образовались и на Набережном шоссе. Пробки на Набережном шоссе Кроме того, водителям стоит объезжать этим утром и бульвар Дружбы Народов, мост Патона, Надднепрянское шоссе, проспект Освободителей. В центре столицы "стоит" бульвар Тараса Шевченко, бульвар Леси Украинки, улица Саксаганского. Пробки в центре Киева А на проспекте Победы пробки образовались в районе станций метро "Берестейская", "Житомирская", "Святошин". А на "Академгородке" стоит проспект Академика Палладина. Пробки в Киеве. Карта: Google Maps В Голосеевском районе пробки сковали Голосеевский проспект и улицу Васильковскую. На выезде из столицы в сторону Вишневого и Софиевской Борщаговки движение также затруднено. Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году. Кроме того, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.