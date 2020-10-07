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07 октября 2020, среда, 10:00 54 Карта
Общество 2020-10-07T10:06:00+03:00
Українські Новини
Вместе с непогодой Киев охватили огромные пробки. Какие улицы самые загруженные

Вместе с непогодой Киев охватили огромные пробки. Какие улицы самые загруженные

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Пробки в Киеве, Пробки в столице
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Сегодня утром, когда Киев накрыли сильные дожди с грозами и ветер, столицу охватили еще и огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, согласно данным сервиса, самые масштабные пробки по состоянию на 09:30 на проспекте Степана Бандеры, Северном мосту, проспекте Романа Шухевича и улице Оноре де Бальзака. Также сильные заторы сковали улицу Братиславскую, бульвар Перова и улицу Курнатовского.

Пробки на Северном мостуПробки на Северном мосту

Кроме того, загружены и дороги на Левом берегу в районе станций метро "Дарница" и "Черниговская".

Традиционно "стоит" утром в Киеве Набережное шоссе.

Пробки на Набережном шоссеПробки на Набережном шоссе

А в Оболонском районе лучше объезжать улицы Героев Днепра, Зои Гайдай и Полярную.

Пробки на ОболониПробки на Оболони

В центре столицы автомобили медленно двигаются по улице Большая Житомирская и бульвар Тараса Шевченко. Отметим, что небольшие заторы можно встретить почти на каждой центральной улице.

Пробки в Киеве. Карта: Google MapsПробки в Киеве. Карта: Google Maps

Большие пробки сковали проспект Победы, проспект Любомира Гузара, улицу Вадима Гетьмана, Гарматную.

А на выезде из Киева в сторону Софиевской Борщаговки в Вишневого также автомобили "застряли" в масштабных пробках.

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Кроме того, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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