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  • Сегодня сборная Украины сыграет с Францией. Шовковский, завершивший карьеру 4 года назад, в заявке на матч
07 октября 2020, среда, 13:01 169
Спорт 2020-10-07T14:00:03+03:00
Українські Новини
Сегодня сборная Украины сыграет с Францией. Шовковский, завершивший карьеру 4 года назад, в заявке на матч

Сегодня сборная Украины сыграет с Францией. Шовковский, завершивший карьеру 4 года назад, в заявке на матч

Александр Савич
Футбол, Сборная Украины, Сборная Франции, Александр Шовковский, Товарищеский матч
Александр Шовковский в заявке на матч сборной. Фото: dynamo.kiev.ua
Александр Шовковский в заявке на матч сборной. Фото: dynamo.kiev.ua

Сегодня, 7 октября, состоится матч сборных Франции и Украины, тогда как ранее сообщалось, что впервые в истории сборной Украины среди заявленных игроков на матч больше легионеров, чем игроков украинских клубов. Об этом сообщает УЕФА.

Товарищеская встреча между сборными должна была пройти еще в марте, но была перенесена в связи с началом пандемии коронавируса.

Украинская сборная столкнулась с серьезными проблеми с составом – игроки донецкого "Шахтера" не смогут сыграть в ближайших матчах из-за того, что у нескольких из них выявили коронавирус.

Также сообщается, что из-за нехватки игроков, и, в особенности, вратарей, в заявку на матч в качестве игрока включен легендарный украинский голкипер, бывший вратарь киевского "Динамо", завершивший карьеру в 2016 году, а ныне помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, Александр Шовковский.

"Отметим, что регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча в том числе игроков, которые не имеют профессионального контракта с каким-либо клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная", – отметили Украинской ассоциации футбола.

Выйдет ли на поле Шовковский неизвестно, так как у Шевченко есть еще один доступный на матч вратарь – голкипер киевского "Динамо", Георгий Бущан.

Матч состоится сегодня, 7 октября, в Париже.

Начало встречи в 22:10 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча на телеканалах "Футбол 1" и "Украина".

Как сообщали Українські новини, болельщики в Киеве смогут посетить матчи сборной с Германией и Испанией.

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