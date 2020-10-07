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07 октября 2020, среда, 22:55 26
Выборы 2020-10-07T22:55:01+03:00
Українські Новини
МВД привлекает самолеты и вертолеты для реагирования на нарушения во время местных выборов

МВД привлекает самолеты и вертолеты для реагирования на нарушения во время местных выборов

Кира Молчанова
МВД, Авиация, Местные выборы, Местные выборы-2020
Санитарный вертолет. Фото: МВД
Санитарный вертолет. Фото: МВД

Министерство внутренних дел намерено привлечь авиацию для реагирования на противоправную деятельность во время местных выборов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Исходя из расчетов для обеспечения общественной безопасности во время местных выборов будут привлечены почти 140 тыс. правоохранителей. Предполагается привлечение авиационных подразделений системы МВД для оперативного реагирования на изменение обстановки", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, в регионах созданы оперативные резервы для реагирования на вызовы и угрозы, которые могут произойти в рамках проведения выборов.

"Чтобы повысить эффективность реализации формирования резервов и непосредственного реагирования в рамках избирательной кампании планируется привлекать нашу авиацию. Мы планируем привлекать все имеющиеся силы и средства авиации системы МВД - самолеты и вертолеты. Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос", - сказал Гончаров.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что количество складных административных протоколов и начатых уголовных производств за месяц избирательной кампании (сейчас 683 и 219) уже превышает в 12 и 18 раз соответственно аналогичные показатели во время парламентских выборов.

"Основной задачей полиции во время избирательного процесса является слежение за тем, чтобы выборы прошли в рамках закона. Мы наладили координацию со всеми руководителями правоохранительных органов в регионах, чтобы обеспечить безопасность как во время избирательной кампании, так и самих выборов. С 12 октября по 1 ноября 2020 года весь личный состав полиции будет работать в усиленном варианте служебной деятельности", - отметил председатель Нацполиции.

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил, что удалось сформировать оптимальную схему обеспечения общественной безопасности и порядка.

"Планируется привлечь более 75 тысяч полицейских, из которых на охрану избирательных бюллетеней - 47 тысяч. Ежесуточно для обеспечения правопорядка на улицах населенных пунктов и на автодорогах государства будет привлекаться больше 10 тысяч полицейских - это 2,7 тысяч патрулей. С целью своевременного и качественного документирования правонарушений, связанных с избирательным процессом, и других сообщений граждан, запланировано дежурство 1,2 тысяч усиленных следственно-оперативных групп", - сказал он.

Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Николай Чечеткин добавил, что для обеспечения надлежащего уровня пожарной безопасности и с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций во время подготовки и проведения местных выборов, специалисты Службы спасения на территории всей страны осуществляют обследование объектов, на которых будут действовать избирательные участки.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября утвердили формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что вопрос о переносе местных выборов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 не обсуждается.

министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что больные коронавирусной инфекцией смогут проголосовать на местных выборах 25 октября, подав сответствующую заявку до 20:00 23 октября.

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