МВС залучає літаки і вертольоти для реагування на порушення під час місцевих виборів

Для реагування на протиправну діяльність під час місцевих виборів Міністерство внутрішніх справ має намір залучити авіацію.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Виходячи з розрахунків для забезпечення громадської безпеки під час місцевих виборів будуть залучені майже 140 тис. правоохоронців. Передбачається залучення авіаційних підрозділів системи МВС для оперативного реагування на зміну обстановки", - заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова, в регіонах створені оперативні резерви для реагування на виклики та загрози, які можуть статися в рамках проведення виборів.

"Щоб підвищити ефективність реалізації формування резервів і безпосереднього реагування в рамках виборчої кампанії планується залучати нашу авіацію. Ми плануємо залучати всі наявні сили та засоби авіації системи МВС - літаки та вертольоти. Наявність вертольотів дозволить реагувати на протиправну діяльність в найвіддаленіших точках, де немає посадкових смуг", - сказав Гончаров.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що кількість складних адміністративних протоколів і розпочатих кримінальних проваджень за місяць виборчої кампанії (зараз 683 і 219) вже перевищує в 12 і 18 разів відповідно аналогічні показники під час парламентських виборів.

"Основним завданням поліції під час виборчого процесу є стеження за тим, щоб вибори пройшли в рамках закону. Ми налагодили координацію з усіма керівниками правоохоронних органів в регіонах, щоб забезпечити безпеку як під час виборчої кампанії, так і самих виборів. З 12 жовтня по 1 листопада 2020 року весь особовий склад поліції буде працювати в посиленому варіанті службової діяльності", - зазначив голова Нацполіції.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевіч зазначив, що вдалося сформувати оптимальну схему забезпечення громадської безпеки та порядку.

"Планується залучити понад 75 тисяч поліціянтів, з яких на охорону виборчих бюлетенів - 47 тисяч. Щодоби для забезпечення правопорядку на вулицях населених пунктів та на автодорогах держави буде залучатися понад 10 тисяч поліціянтів - це 2,7 тисячі патрулів. З метою своєчасного і якісного документування правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом, і інших повідомлень громадян, заплановано чергування 1,2 тисячі посилених слідчо-оперативних груп", - сказав він.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін додав, що для забезпечення належного рівня пожежної безпеки та з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій під час підготовки та проведення місцевих виборів, фахівці Служби порятунку на території всієї країни здійснюють обстеження об'єктів, на яких будуть діяти виборчі дільниці.

Як повідомляли Українські Новини, 4 жовтня відбулося засідання Центральної виборчої комісії, де затвердили форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів.

Крім того, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляє, що питання про перенесення місцевих виборів через ситуацію з коронавірусною інфекцією COVID-19 не обговорюється.

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