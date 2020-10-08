Планка страхового стажа постепенно поднимается. Какой страховой стаж нужен будет украинцам через несколько лет

В добавок к еще готовящимся и не вступившим в силу реформам пенсионной системы, в Украине продолжают действовать старые изменения, в соответствии с которыми в Украине каждый год постепенно поднимают планку страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. К 2028 году для того, чтобы получать пенсию, нужно будет иметь до 35 лет страхового стажа.

Об этом в эфире телеканала "UA: Первый" напомнила октября директор Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

"Максимальный страховой стаж, при котором гражданин будет иметь право выхода на пенсию по возрасту, в 2028 году составит 35 лет", - сообщила Елена Охрименко.

С 1 января 2021 года минимальный страховой стаж для получения пенсии будет составлять 28 лет для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 лет. Если у человека нет необходимого стажа, то на пенсию можно будет пойти в 63 года. Для начисления выплат нужно будет минимум 18 лет стажа. Если и этого нет, то на пенсию можно будет пойти в 65 лет с 15 годами страхового стажа.

Как сообщали Українські Новини, в определенных случаях могут рассчитывать на пенсию другого государства.

Кроме того, украинцы, которые работали на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда, имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

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