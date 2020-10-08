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08 октября 2020, четверг, 05:15 318
Экономика 2020-10-08T05:15:01+03:00
Українські Новини
Планка страхового стажа постепенно поднимается. Какой страховой стаж нужен будет украинцам через несколько лет

Планка страхового стажа постепенно поднимается. Какой страховой стаж нужен будет украинцам через несколько лет

Кира Молчанова
Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, Стаж, Страховой стаж
Пенсия. Фото: Pixabay
Пенсия. Фото: Pixabay

В добавок к еще готовящимся и не вступившим в силу реформам пенсионной системы, в Украине продолжают действовать старые изменения, в соответствии с которыми в Украине каждый год постепенно поднимают планку страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. К 2028 году для того, чтобы получать пенсию, нужно будет иметь до 35 лет страхового стажа.

Об этом в эфире телеканала "UA: Первый" напомнила октября директор Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

"Максимальный страховой стаж, при котором гражданин будет иметь право выхода на пенсию по возрасту, в 2028 году составит 35 лет", - сообщила Елена Охрименко.

С 1 января 2021 года минимальный страховой стаж для получения пенсии будет составлять 28 лет для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 лет. Если у человека нет необходимого стажа, то на пенсию можно будет пойти в 63 года. Для начисления выплат нужно будет минимум 18 лет стажа. Если и этого нет, то на пенсию можно будет пойти в 65 лет с 15 годами страхового стажа.

Как сообщали Українські Новини, в определенных случаях могут рассчитывать на пенсию другого государства.

Кроме того, украинцы, которые работали на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда, имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

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