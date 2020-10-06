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06 октября 2020, вторник, 06:00 418
Экономика 2020-10-06T06:00:02+03:00
Українські Новини
Пенсия за выслугу лет и пенсия по возрасту. Выгодно ли делать перерасчет с одного вида пенсии на другой

Пенсия за выслугу лет и пенсия по возрасту. Выгодно ли делать перерасчет с одного вида пенсии на другой

Кира Молчанова
Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, Пенсия по возрасту, пенсия по выслуге
Пенсия. Фото: Pixabay
Пенсия. Фото: Pixabay

Пенсионный фонд Украины практикует начисление пенсий как за выслугу лет, так и по возрасту. Но есть случаи, когда одна пенсия уже назначена, а человек продолжает работать. В Пенсионном фонде рассказали, что делать, если пенсионер спустя время хочет перейти на другой вид пенсии и выгодно ли это делать.

Так, если сотруднику была назначена пенсия за выслугу лет, но после этого он продолжил работать на другой должности, то спустя время наступает момент, когда такому человеку могут уже назначить пенсию по возрасту. Однако показатель средней зарплаты для начисления разных пенсий не одинаковый.

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (далее - Закон 1058) 2020 лица имеют право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет и при наличии страхового стажа не менее 27 лет.

В этом документе говорится, что человек может перейти с одного вида пенсии на другой со дня подачи заявления. В его пенсионном должны быть документы о страховом стаже, заработной плате (доходе) и другие.

При переводе с одного вида пенсии на другой применяется показатель средней заработной платы (дохода), который учитывался во время назначения (предыдущего перерасчета) предыдущего вида пенсии.

Следовательно, при переводе с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту будет применен показатель средней заработной платы (дохода), который учитывался при назначении пенсии за выслугу лет, увеличеный на коэффициенты повышения показателя (1,17 и 1,11).

Как сообщали Українські Новини, украинцы, которые работали на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда, имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

В некоторых случаях, предусмотренных законодательством, пенсии могут уменьшены на 50%.

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