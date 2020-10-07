Три знака зодиака смогут решить любые проблемы сегодня, — астролог

В то время, как во вторник звезды были на стороне Тельцов, Стрельцов и Рыб, сегодня удача улыбнется Ракам, Козерогам и Рыбам. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в среду, 7 октября, расскажут Українські Новини.

Рак

В среду к Ракам вернется прежняя вера в собственные силы, а также решимость. Звезды уверяют, что представителей этих знаков зодиака могут ожидать новые знакомства и встречи. Кроме того, не исключен всплеск творческой активности, появление новых увлечений. При этом излишне не нагружайте себя. Нужно искать баланс между текущими заботами и отдыхом.

Козерог

Козерогам в этот день повезет больше, чем другим. В любом деле ждите успех. Звезды уверяют, что в среду удастся уладить многие конфликтные ситуации, удачно решить финансовые вопросы. Не исключено, что Козероги встретят человека из прошлого. Есть вероятность возрождения старого любовного романа. Если уже давно связаны крепкими отношениями со своей второй половинкой, то проведите этот день без посторонних, это позволит оживить чувства.

Рыбы

Рыбы в среду будут пребывать в хорошем настроении. Все, за что они не возьмутся, будет сделано на отлично. В этот день не следует бояться сложной работы, ведь у представителей знака будет шанс проявить себя и справиться со всеми текущими делами. После полудня не исключены интересные и неожиданные романтические знакомства, а также покупки, которые порадуют и прослужат длительно время.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости