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07 октября 2020, среда, 21:17 92
Экономика 2020-10-07T21:17:38+03:00
Українські Новини
Раде посоветовали ограничить зарплаты госчиновников и руководителей госпредприятий 10 "минималками"

Раде посоветовали ограничить зарплаты госчиновников и руководителей госпредприятий 10 "минималками"

Ольга Фандорина
Зарплата, Минсоцполитики, Минсоцполитики Украины, зарплаты чиновников
Зарплата. Фото: slovoidilo.ua
Зарплата. Фото: slovoidilo.ua

В то время как в августе средняя зарплата украинцев уменьшилась на 360 гривен, комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует парламенту ограничить заработные платы государственных чиновников и руководителей государственных предприятий 10 минимальными зарплатами.

Об этом свидетельствует проект постановления №2798/П о принятии законопроекта № 2798 за основу, зарегистрированный 7 октября, передают Українськi Новини.

Так, законопроектом № 2798 предлагается дополнить закон "Об оплате труда" ст. 13-2 в части ограничения максимального размера зарплаты руководителей и работников предприятий государственного сектора экономики, государственных служащих и работников учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета.

Данной статьей предусмотрено, что максимальный размер зарплаты руководителей и работников предприятий госсектора экономики, госслужащих и работников учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета, не может превышать 10 минимальных заработных плат (на данный момент 50 тыс. гривен).

При этом, согласно выводу Главного научно-экспертного управления, в соответствии со ст. 94 Кодекса законов о труде размер зарплаты зависит от сложности и условий выполняемой работы, профессионально-деловых качеств работника, результатов его труда и хозяйственной деятельности предприятия, учреждения, организации и максимальным размером не ограничивается.

Таким образом, предлагаемое новшество по установлению ограничения максимального размера зарплаты не согласуется с положениями ст. 94 Кодекса законов о труде.

Кроме того, отмечается, что такое ограничение является сомнительным с точки зрения соответствия ч. 3 ст. 22 Конституции, согласно которой при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

Как сообщали Українські Новини, в Украине показатель средней зарплаты для расчета пенсий в июле 2020 уменьшился на 1 360,03 гривен и составил 9 837,35 гривен.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что, по оптимистичному сценарию развития экономики, средняя зарплата в Украине может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022 года.

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