В августе средняя зарплата украинцев уменьшилась на 360 гривен

В августе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с июлем на 3%, или на 358 гривен до 11 446 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 16 975 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 8 996 гривен/месяц.

Как сообщали Українські Новини, в июле средняя заработная плата увеличилась по сравнению с июнем на 2%, или на 225 гривен до 11 804 гривен в месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в августе, гривен:

август август в % к июлю Средняя 11 446 97,0 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 9 552 91,2 Промышленность 12 921 98,2 - Добывающая промышленность 17 066 97,0 - из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11 674 98,4 - Обрабатывающая промышленность 10 644 96,1 - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7 781 100,6 - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 10 446 101,9 - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 17 300 96,8 - производство кокса, продуктов нефтепереработки 13 233 101,3 - химическое производство 20 226 100,6 - производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 11 146 98,5 - производство резиновых и пластмассовых изделий, других неметаллических минеральных изделий 14 044 97,7 - металлургия и обработка металла 11 330 99,3 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 12 937 99,8 - производство электрического и электронного оборудования 11 124 99,6 - производство машин и оборудования 10 981 100,9 - производство транспортного оборудования 11 371 97,8 - производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 11 638 98,6 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 16 715 98,5 - Водоснабжение; канализация, обращение с отходами 10 087 98,4 Строительство 10 004 100,6 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления 11 467 99,6 Транспорт и связь 12 484 104,1 Временное размещение и организация питания 6 224 107,0 Информация и телекоммуникации 19 827 100,2 Финансовая деятельность 19 700 96,8 Операции с недвижимостью 9 270 99,5 Профессиональная, научная и техническая деятельность 15 530 98,5 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 10 054 101,6 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 16 802 95,3 Образование 8 218 88,1 Здравоохранение и социальная помощь 8 490 99,2 Искусство, спорт, развлечения и отдых 9 589 93,2 Предоставление других услуг 11 895 98,2

Как сообщали Українські Новини, в Украине показатель средней зарплаты для расчета пенсий в июле 2020 уменьшился на 1 360,03 гривен и составил 9 837,35 гривен.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что, по оптимистичному сценарию развития экономики, средняя зарплата в Украине может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022 года.

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