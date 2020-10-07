ГосЧС ликвидировала 9 очагов пожаров в Луганской области, 1 - локализовала

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала 9 очагов пожаров в Луганской области, 1 очаг локализовала.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 8:00 7 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 9 очагов ликвидировано, 1 очаг локализован. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га", - сказано в нем.

Привлечена тяжелая инженерная техника Вооруженных сил (2 путепрокладчика БАТ, 1 инженерная машина разграждения) и пожарный поезд.

Авиацией ГосЧС С начала тушения пожаров на территории Луганской области было совершено 588 сбросов воды (1 906 тонн).

При тушении пожаров эвакуировано 150 человек.

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, причина гибели еще 4 человек устанавливается.

Пострадали 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГосЧС).

Всего к тушению пожаров привлечено более 1 150 человек и 294 единицы техники, из них от ГосЧС - почти 400 человек и более 100 единиц техники, в том числе 3 самолета Ан-32П и 2 вертолета ГосЧС.

Как сообщали Українськi Новини, масштабные лесные пожары в Луганской области начались 30 сентября.

Тем временем пункт пропуска "Станица Луганская" возобновил работу.

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