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  • В Амстердаме мужчина покусал и избил водителя автобуса за требование одеть маску, — СМИ
07 октября 2020, среда, 20:12 685
Европа 2020-10-07T21:00:01+03:00
Українські Новини
В Амстердаме мужчина покусал и избил водителя автобуса за требование одеть маску, — СМИ

В Амстердаме мужчина покусал и избил водителя автобуса за требование одеть маску, — СМИ

Константин Долгий
Нидерланды, Европа, Драка, Курьезы, Амстердам, Маска
Защитная маска на земле. Фото: Pixabay
Защитная маска на земле. Фото: Pixabay

Отсутствие защитной маски и последовавшее после этого замечание стало причиной нападения неизвестного на водителя пассажирского автобуса в Амстердаме. Как пишет Европейская правда, об этом сообщила телерадиокомпания NOS.

Пострадавшим оказался 67-летний водитель одного из автобусов компании общественного транспорта GVB. Когда в салон зашел мужчина без защитной маски он сделал ему замечание, в результате чего был покусан и после избит.

Водителя госпитализировали в больницу. У него сотрясение мозга, забитые ребра и четыре выбитых зуба. Врачи рассказали, что у водителя сильный шок, но несмотря на это он хорошо держится.

Сообщается, что нападавший сбежал с места события, его объявили в розыск. В полиции рассказали, что у них есть снимки с камер наблюдения, на которых четко видно нападавшего.

Как сообщали Українські Новини, отказ надеть защитную маску стал причиной возникновения массовой драки между пассажирами самолета компании KLM, который направлялся на Ибицу из Амстердама.

Также сообщалось, что в США в одном из магазинов посетитель заявил, что не боится коронавируса и облизал стоящие на полках товары. После задержания его обвинили в терроризме.

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