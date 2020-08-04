На борту самолета KLM произошла драка между пассажирами из-за отказа британцев надеть маски

После того, как в Германии пассажирка избила водителя автобуса за просьбу надеть маску, на борту самолета авиакомпании KLM, который направлялся на Ибицу из Амстердама, возникла драка после того, как двое пассажиров отказались надевать маски. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент случился в пятницу, 31 июля, на борту самолета KLM. После вылета из Амстердама в самолете началась драка после того, как двое британских отдыхающих пассажиров отказались от требования надеть маску. Драку сняли на видео другие пассажиры.

В первоисточнике, на аккаунте Instagram, который разместил видео в воскресенье утром, утверждалось, что один из пассажиров был англичанином и пил водку.

Во время задержания одного из британцев пассажиры прижали его коленями к полу.

KLM заявила, что оба мужчины были задержаны с помощью других пассажиров и позже были арестованы испанской полицией по прибытии на Ибицу.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️

Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9 — The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020

"Двое пассажиров отказались надеть маски, и они беспокоили своих попутчиков физически и вербально. Пилот сообщил местным властям, и по прибытии оба пассажира были арестованы. Безопасность полета не была нарушена", - сказал представитель авиакомпании.

В компании отметили, что пассажиров перед посадкой проверяли на наличие масок, а также сообщили, что во время полета бортпроводники делали напоминание о необходимости ношения их в течение всего полета.

Маски обязательны на рейсах KLM и в аэропортах Нидерландов.

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