На борту самолета KLM произошла драка между пассажирами из-за отказа британцев надеть маски

Инцидент случился в пятницу, 31 июля, на борту самолета KLM. После вылета из Амстердама в самолете началась драка после того, как двое британских отдыхающих пассажиров отказались от требования надеть маску. Драку сняли на видео другие пассажиры.

В первоисточнике, на аккаунте Instagram, который разместил видео в воскресенье утром, утверждалось, что один из пассажиров был англичанином и пил водку.

Во время задержания одного из британцев пассажиры прижали его коленями к полу.

KLM заявила, что оба мужчины были задержаны с помощью других пассажиров и позже были арестованы испанской полицией по прибытии на Ибицу.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9