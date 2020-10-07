Падение АН-26. Расследование выяснило, почему у самолета отказал левый двигатель

Причиной отказа левого двигателя Ан-26, упавшего под Чугуевым, стал отказ в работе одного из блоков системы управления двигателя. Кроме того, расследование падения самолета Ан-26 Вооруженных сил выявило наличие грубых нарушений в организации полета.

Об этом заявил на на своей странице в социальной сети Facebook Министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передают Українськi Новини.

"Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом. Установлена ​​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по ИКМ (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", - написал он.

Уруский подчеркнул, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью воссоздан последний полет самолета Ан-26, а также установлено содержание переговоров как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

Как сообщали Українськi Новини, 6 сентября в Харькове прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе самолета Ан-26 Вооруженных сил. На ней присутствовал Владимир Зеленской.

командование Воздушных сил Вооруженных сил опровергает заявление председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера о предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего ведомства перед потерпевшим крушение самолетом Ан-26 в Харьковской области.

Также в ВСУ считают версию теракта наименее вероятной причиной катастрофы Ан-26.

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