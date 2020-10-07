подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
07 октября 2020, среда, 19:43 2207
Общество 2020-10-07T20:00:01+03:00
Українські Новини
Преемником Патона в Национальной академии наук стал 69-летний академик

Преемником Патона в Национальной академии наук стал 69-летний академик

Ольга Фандорина
НАН, НАНУ, Национальная академия наук, Анатолий Загородний
Анатолий Загородний избран президентом Национальной академии наук Украины. Фото: Facebook/ Національна академія наук України
Анатолий Загородний избран президентом Национальной академии наук Украины. Фото: Facebook/ Національна академія наук України

В среду, 7 октября, в Национальной академии наук Украины завершились выборы президента, которым стал стал академик Анатолий Загородний - не тот человек, который считает что дельфины управляют людьми с помощью ультразвука.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАНУ.

"Президентом Национальной академии наук Украины избран академик Анатолий Глебович Загородний", - сказано в сообщении. 

Отметим, что Загородний занимал должность вице-президента НАНУ. Также он является директором и заведующим отделом теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики Национальной академии наук Украины. Кроме того, он - профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и автор более 200 работ, включая известную монографию "Статистическая теория плазменно-молекулярных систем".

В НАНУ избрали нового президента. Скриншот фейсбук-страницы

Как сообщали Українські новини, Президент Украины Владимир Зеленский с женой простились с Патоном.

Также незадолго до своей смерти Патон назвал своего преемника.

Больше новостей о: НАН НАНУ Национальная академия наук Анатолий Загородний

Руководство "Нефтегаза" не сможет рассчитывать на премии при убытках по итогу года, о штрафах пока не говорят
На лечение одного больного коронавирусом в тяжелой форме требуется от 45 тыс. гривен, - Степанов
Новости
ГБР проверит Богуслаева на причастность к гибели украинских курсантов-летчиков 20:07
Падение АН-26. Расследование выяснило, почему у самолета отказал левый двигатель 19:45
Преемником Патона в Национальной академии наук стал 69-летний академик 19:43
Патриотическая партия "Варта" вела на местные выборы "фанатку Путина" 19:41
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
больше новостей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
НАБУ вызывает на допрос главу Окружного админсуда Киева Вовка на 9 и 12 октября 20:12
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Во вмешательстве Байдена в деятельность Шокина нет уголовного преступления, — Нацполиция 21:04
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52
Антон Кучухидзе: о пропагандистской атаке против саммита ЕС-Украина 2020 года 06:00 Мнение
больше новостей
Порошенко стало хуже - двустороннее воспаление легких при коронавирусе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok