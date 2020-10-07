Преемником Патона в Национальной академии наук стал 69-летний академик

В среду, 7 октября, в Национальной академии наук Украины завершились выборы президента, которым стал стал академик Анатолий Загородний - не тот человек, который считает что дельфины управляют людьми с помощью ультразвука.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАНУ.

"Президентом Национальной академии наук Украины избран академик Анатолий Глебович Загородний", - сказано в сообщении.

Отметим, что Загородний занимал должность вице-президента НАНУ. Также он является директором и заведующим отделом теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики Национальной академии наук Украины. Кроме того, он - профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и автор более 200 работ, включая известную монографию "Статистическая теория плазменно-молекулярных систем".

Как сообщали Українські новини, Президент Украины Владимир Зеленский с женой простились с Патоном.

Также незадолго до своей смерти Патон назвал своего преемника.

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