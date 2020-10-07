Наступником Патона в Національній академії наук став 69-річний академік

Сьогодні, 7 жовтня, в Національній академії наук України завершилися вибори президента, яким став академік Анатолій Загородній у той час, як один з кандидатів, академік Владислав Гончарук, вважає, що справжній вік Землі — 15 тис. років , життя на Землі зародилося за 7 днів, а дельфіни дресирують людей, використовуючи ультразвук.

Про це в Facebook повідомила пресслужба НАНУ.

"Президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що Загородній обіймав посаду віцепрезидента НАНУ. Також він є директором і завідувачем відділу теорії та моделювання плазмових процесів Інституту теоретичної фізики Національної академії наук України. Крім того, він - професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка та автор понад 200 робіт, включаючи відому монографію "Статистична теорія плазменно-молекулярних систем".

Як повідомляли Українські Новини, в середині липня про свого наступника на посаді Президента Національної академії наук України, Борис Євгенович Патон відповів, що на наступних виборах, які мали відбутися ще у квітні, але були перенесені через пандемію COVID-19, голосуватиме за кандидатуру Анатолія Загороднього.

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