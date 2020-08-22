Зеленский с женой попрощались с Патоном

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской попрощались с Борисом Патоном. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской попрощались с Борисом Патоном. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в церемонии прощания с ученым, президентом Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борисом Патоном, который умер 19 августа на 102 году жизни

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии прощания с академиком, Героем Украины Борисом Патоном. Прощание с выдающимся ученым произошло в субботу в клубе Кабинета Министров в Киеве", – говорится в нем.

Владимир и Елена Зеленские возложили цветы у гроба умершего.

Они пообщались с семьей ученого и выразили сочувствие.

"Борис Евгеньевич стал легендой Украины. Человек, масштаб которого трудно описать. Рад, что мне выпал шанс познакомиться с Борисом Евгеньевичем. Вечная ему память и искренние соболезнования родным и близким", – сказал Глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской на церемонии прощания с Борисом Патоном. Фото: Офис Президента

В церемонии прощания также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Похоронят изобретателя на Байковом кладбище.

Как сообщали Українські новини, коллеги Бориса Патона рассказали об обстоятельствах смерти ученого.

Также незадолго до смерти Борис Патон назвал в СМИ своего преемника.

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