подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 августа 2020, четверг, 21:54 3146
Политика 2020-08-20T22:45:03+03:00
Українські Новини
Незадолго до смерти Борис Патон назвал в СМИ своего преемника

Незадолго до смерти Борис Патон назвал в СМИ своего преемника

Николай Полищук
Борис Патон

В середине июля этого года, отвечая на вопрос журналистов издания "Урядовий кур’єр" о своем преемнике на посту президента Национальной академии наук Украины Борис Евгеньевич Патон ответил, что на следующих выборах, которые должны состояться еще в апреле, но были перенесены из-за пандемии COVID-19, будет голосовать за кандидатуру Анатолия Загородного, нынешнего вице-президента НАНУ.

"Я с выбором уже определился: голосовать за академика Анатолия Загородного, занимающего пост вице-президента нашей Академии. Именно в его лице наиболее удачно сочетаются профессиональные и человеческие качества", - рассказал Борис Патон о своего заместителе.

По убеждению Бориса Патона, которое он высказал в интервью "Урядовому кур’єру", Анатолий Загородный максимально положительно зарекомендовал себя по тем направлениям работы, которыми занимается, согласно должностным обязанностям в Президиуме НАНУ. Вместе с тем, главный претендент на должность нового президента НАНУ имеет огромный опыт работы в украинской науке. Отдельно Борис Патон предостерег коллег от избрания на высший пост в НАНУ тех лиц, которые имея большие властные амбиции, на самом деле к настоящей науке имеют весьма опосредованное отношение.

"У меня всегда вызывали беспокойство люди, которые жаждали власти, особенно любой ценой. Например, ценой обесславливания организации, в которой они видят себя руководителем, не имея для этого достаточной компетенции и умения. Как и среди любых других людей, среди ученых также встречаются такие, которые с большей радостью смотрят на себя в науке, чем на науку в себе", - прокомментировал Борис Патон попытки других претендентов любо ценой занять кресло президента Национальной академии наук Украины.

Патон уточнил, что на выборах президента НАНУ имеют право голосовать не только члены Академии, но и представители ее научных коллективов.

25 марта этого года Президиум НАНУ перенес очередную сессию общего собрания Академии, назначенную на 13-17 апреля, на неопределенный срок из-за карантина по предотвращению COVID-19.

Тогда академики решили определить новые сроки проведения собрания после улучшения эпидемиологической ситуации в Украине и завершения действия запрета на проведение массовых мероприятий.

Действующий Президент НАНУ Борис Евгеньевич Патон внезапно ушел из жизни 19 августа 2020-го года.

Больше новостей о: Борис Патон

14 регионов перешли в "красную зону", Киев остался в "желтой"
Один из районов Киевской области отнесли к "оранжевой зоне" с 24 августа
Новости
Стреляли из крупнокалиберного пулемета. Боевики устроили провокацию возле Авдеевки 22:50
Зеленский против закрытия школ, где учатся около сотни детей 22:30
Делфи поднимают. Фото: пресс-служба АМПУ
На танкере "Делфи" откачивают воду из трюмов и герметизируют корпус. Как проходят работы на судне 22:11
Незадолго до смерти Борис Патон назвал в СМИ своего преемника 21:54
ПФУ направил на выплату пенсий в августе уже 32,6 миллиарда 21:52 Инфографика
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
Как не запутаться, где собственные деньги, а где банковские? НБУ обязал банки раскрывать размер кредитного лимита 05:15
больше новостей
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов 11:00
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Хищения на Шосткинском заводе "Звезда": коллектив обвинил Ирину Верещук в бездействии 12:55
Генпродюсер "Суспильного" назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага" 11:23
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
больше новостей
Перед длинными выходными на большинстве пляжей Киева запретили купаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok