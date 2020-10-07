подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
07 октября 2020, среда, 19:38 792 Видео
Происшествия 2020-10-07T19:40:45+03:00
Українські Новини
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества

Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества

Константин Долгий
Сумы, Сумская область, Аммиак, ГосЧС, Происшествия, Загрязнение окружающей среды
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay

В чрезвычайного происшествия на железнодорожной станции Торопиловка вблизи населенного пункта Степановцы, что возле Сум, произошел выброс аммиака. Об этом пишет Суспільне.

Как рассказала начальник одного из управлений Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко, выброс аммика произошел в результате разгерметизации цистерны.

По ее словам, специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) сообщили в Госпродпотребслужбу, что выброшенная в результате ЧП концентрация аммиака не опасна.

"Учитывая свойство этого газа, скорее всего, его концентрация уже разбавлена воздушными массами и угрозы для людей не представляет", — отметила Тищенко.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ГосЧС. Они проведут замеры и определят, представляет ли выброшенный в воздух аммиак опасность для людей.

В социальной сети Instagram было опубликовано видео, на котором видно, как при перекачке вещества из цистерны в грузовик происходит выброс.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утечка амиака в Торопиловке около 8-10 км от Сум

Допис, поширений Сумы | Суми | Sumy (@sumylike)

Как сообщали Українські Новини, в июле вблизи населенного пункта Ганновка под Сумами произошел выброс одоранта — вещества, которое вызвало у местных жителей раздражение глаз и кожи.

Также сообщалось, что пандемия COVID-19 стала причиной выброса в окружающую среду огромного количества использованных масок, перчаток, флаконов от дезинфекторов и другого "коронавирусного" пластика.

Больше новостей о: Сумы Сумская область Аммиак ГосЧС Происшествия Загрязнение окружающей среды

В Сумской области работу одного из медучреждений и...
В Сумах вспышка COVID-19 произошла в одном из судо...
ГосЧС ликвидировала 9 очагов пожаров в Луганской о...
Полиция проводит проверку по факту взрыва на терри...
Руководство "Нефтегаза" не сможет рассчитывать на премии при убытках по итогу года, о штрафах пока не говорят
На лечение одного больного коронавирусом в тяжелой форме требуется от 45 тыс. гривен, - Степанов
Новости
В Амстердаме мужчина покусал и избил водителя автобуса за требование одеть маску, — СМИ 20:12
ГБР проверит Богуслаева на причастность к гибели украинских курсантов-летчиков 20:07
Падение АН-26. Расследование выяснило, почему у самолета отказал левый двигатель 19:45
Преемником Патона в Национальной академии наук стал 69-летний академик 19:43
Патриотическая партия "Варта" вела на местные выборы "фанатку Путина" 19:41
больше новостей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
Украинским воспитателям дважды повысят зарплаты: когда и на сколько 05:45 Инфографика
больше новостей
Во вмешательстве Байдена в деятельность Шокина нет уголовного преступления, — Нацполиция 21:04
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52
Антон Кучухидзе: о пропагандистской атаке против саммита ЕС-Украина 2020 года 06:00 Мнение
больше новостей
Порошенко стало хуже - двустороннее воспаление легких при коронавирусе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok