Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества

В чрезвычайного происшествия на железнодорожной станции Торопиловка вблизи населенного пункта Степановцы, что возле Сум, произошел выброс аммиака. Об этом пишет Суспільне.

Как рассказала начальник одного из управлений Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко, выброс аммика произошел в результате разгерметизации цистерны.

По ее словам, специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) сообщили в Госпродпотребслужбу, что выброшенная в результате ЧП концентрация аммиака не опасна.

"Учитывая свойство этого газа, скорее всего, его концентрация уже разбавлена воздушными массами и угрозы для людей не представляет", — отметила Тищенко.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ГосЧС. Они проведут замеры и определят, представляет ли выброшенный в воздух аммиак опасность для людей.

В социальной сети Instagram было опубликовано видео, на котором видно, как при перекачке вещества из цистерны в грузовик происходит выброс.

Как сообщали Українські Новини, в июле вблизи населенного пункта Ганновка под Сумами произошел выброс одоранта — вещества, которое вызвало у местных жителей раздражение глаз и кожи.

Также сообщалось, что пандемия COVID-19 стала причиной выброса в окружающую среду огромного количества использованных масок, перчаток, флаконов от дезинфекторов и другого "коронавирусного" пластика.

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