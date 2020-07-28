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28 июля 2020, вторник, 10:43 336
Мир 2020-07-28T10:45:01+03:00
Українські Новини
Пандемия коронавируса серьезно "ударила" по экологии

Пандемия коронавируса серьезно "ударила" по экологии

Елизавета Кесельман
Экология, ООН, Отходы, Пластик, Коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса принесла серьезный ущерб в разных сферах, начиная от экономической и заканчивая экологией. По данным Организации Объединенных Наций, последствия коронавирусной пандемии отразились на экологии, из-за которой, до 75 процентов "коронавирусного пластика" стали отходами. Об этом говорится в сообщении на сайте ООН. 

"Наши улицы, пляжи и океаны пострадали от цунами отходов COVID-19, включительно с защитными масками для лица, перчатками, флаконами от дезинфекторов для рук и упаковками от еды",  говорится в сообщении.

По словам директора Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Памелы Кок-Хамильтон, еще до пандемии загрязнение пластиком было одной из самых больших угроз для планеты, а "внезапный бум" потребления средств защиты от коронавируса "значительно ухудшил ситуацию".

Как передают в ведомстве, потребность в соблюдении социальной дистанции привела к "огромному количеству пластиковых отходов", поскольку люди по всему миру каждый день заказывали доставку еды. Так, только в Сингапуре, где проживают 5,7 млн человек, в течение восьми недель карантина на свалки попали 1 470 дополнительных тонн пластиковых отходов, в частности одноразовых упаковок от продуктов.

Отмечается, что примерно 75 процентов "коронавирусного пластика", вероятнее всего, станут отходами, "забивающими наши свалки и плавающими в наших морях".

В то же время, добавили в ООН, в связи с карантинными мероприятиями, введенными во многих странах для борьбы с распространением пандемии COVID-19, выбросы парниковых газов в мире сократились на 5 процентов.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ объявила об усилении пандемии коронавируса и созывает чрезвычайную комиссию. 

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