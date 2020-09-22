Коровы и другой скот обогнали автомобили по выбросам CO2 в Европе, - Greenpeace

В то время как в Германии выявили множественные вспышки африканской чумы свиней, в международной экологической организации Greenpeace заявили, что лидером по производству СО2 на территории Европейского союза стало животноводство. Как передают Українські Новини, об этом сообщает бельгийское издание RTBF. Как показали результаты исследования Greenpeace, в период с 2007 по 2018 год выбросы углекислого газа от деятельности, которая связана с животноводством, увеличилось на 39 млн тонн, то есть на 6%. "Это равносильно появлению на европейских дорогах дополнительных 8,4 млн автомобилей", — отмечают специалисты Greenpeace. Сообщается, что ежегодно животные на европейских фермах производят более 500 млн тонн СО2. Вместе с непрямыми выбросами от производства мяса, сельскохозяйственных культур и вырубки лесов общее количество выбросов составляет приблизительно 704 млн тон углекислого газа в год. В Greenpeace выразили надежду, что Европейский союз сократит поголовье скота и прекратит субсидирование промышленного земледелия. Специалисты организации подсчитали, что сократив животноводство на 50% можно снизить объем выбросов СО2 на 250 млн тон в год. Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса в мире было достигнуто максимальное сокращение ежедневных выбросов углекислого газа почти на 17%, чем в аналогичные периоды 2019 года. Также сообщалось, что в Австрии с целью снизить негативное влияние на окружающую среду планировалось запретить продажу билетов на короткие авиаперелеты.