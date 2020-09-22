Коровы и другой скот обогнали автомобили по выбросам CO2 в Европе, - Greenpeace

В то время как в Германии выявили множественные вспышки африканской чумы свиней, в международной экологической организации Greenpeace заявили, что лидером по производству СО 2 на территории Европейского союза стало животноводство.

Как передают Українські Новини, об этом сообщает бельгийское издание RTBF.

Как показали результаты исследования Greenpeace, в период с 2007 по 2018 год выбросы углекислого газа от деятельности, которая связана с животноводством, увеличилось на 39 млн тонн, то есть на 6%.

"Это равносильно появлению на европейских дорогах дополнительных 8,4 млн автомобилей", — отмечают специалисты Greenpeace.

Сообщается, что ежегодно животные на европейских фермах производят более 500 млн тонн СО 2 . Вместе с непрямыми выбросами от производства мяса, сельскохозяйственных культур и вырубки лесов общее количество выбросов составляет приблизительно 704 млн тон углекислого газа в год.

В Greenpeace выразили надежду, что Европейский союз сократит поголовье скота и прекратит субсидирование промышленного земледелия. Специалисты организации подсчитали, что сократив животноводство на 50% можно снизить объем выбросов СО 2 на 250 млн тон в год.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса в мире было достигнуто максимальное сокращение ежедневных выбросов углекислого газа почти на 17%, чем в аналогичные периоды 2019 года.

Также сообщалось, что в Австрии с целью снизить негативное влияние на окружающую среду планировалось запретить продажу билетов на короткие авиаперелеты.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости