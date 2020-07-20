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  • Под Сумами случился выброс опасного вещества. Людям рекомендуют не выходить на улицу
20 июля 2020, понедельник, 12:25 182
Происшествия 2020-07-20T13:00:02+03:00
Українські Новини
Под Сумами случился выброс опасного вещества. Людям рекомендуют не выходить на улицу

Под Сумами случился выброс опасного вещества. Людям рекомендуют не выходить на улицу

Кира Молчанова
Сумская область, выброс газа, предупреждение, Одорант
Выброс. Фото: Pixabay
Выброс. Фото: Pixabay

Во время лесных пожаров в Киевской области жителям столицы рекомендовали не выходить на улицу. Теперь такую же рекомендацию получили жители Сумской области – там в селе Ганновка

произошел выброс токсического вещества одоранта.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель мэра Сум Александр Журба.

"Низкая концентрация одоранта в воздухе может вызвать раздражение глаз и кожи, спровоцировать головные боли, тошноту и проблемы с дыханием", - написал Журба.

Жителей окрестных территорий призывают без необходимости не выходить на улицу, закрыть дома все окна и двери, а также провести влажную уборку.

Одорант – это вещество, которое добавляют в природный газ, чтобы определить место аварии в случае утечки. Накануне жители области почувствовали запах именно этого вещества.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала бушевавший несколько дней подряд пожар на территории Луганской области.

Кроме того, в Черновцах загорелось производственное здание по изготовлению обуви и резиновых изделий.

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