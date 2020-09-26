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26 сентября 2020, суббота, 07:30 1051
Медицина 2020-09-26T07:30:01+03:00
Українські Новини
Врач-эпидемиолог объяснила различия в симптомах гриппа, ОРВИ и COVID-19

Врач-эпидемиолог объяснила различия в симптомах гриппа, ОРВИ и COVID-19

Константин Долгий
Медицина, Covid-19, Эпидемиологи, Пандемия коронавируса
Врач одевает защитную маску. Фото: pexels
Врач одевает защитную маску. Фото: pexels

В то время как специалисты из Великобритании выделили шесть основных форм протекания заболевания COVID-19, эпидемиолог Екатерина Сояк из Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) назвала три отличия между гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Как передают Українські Новини, об этом она рассказала ТСН.

COVID-19, как грипп и ОРВИ, является респираторным заболеванием, а значит обладает рядом очень схожих клинических проявления. Тем не менее между данными заболевания все же существуют некоторые различия, несмотря на то, что начинаются они практически одинаково.

По словам Сояк, коронавирусная инфекция обладает значительно длительным инкубационным периодом. Если гриппу или ОРВИ достаточно до трех часов, то COVID-19 может потребоваться несколько недель. По этой причине для подтверждения необходимо провести лабораторное исследование.

Кроме того, в случае заражения коронавирусом и начала заболевания COVID-19 одним из первых признаков является потеря обоняния. Сояк подчеркнула, что по данным со всего мира именно на этот симптом указывают практически все заболевшие.

Еще одним признаком коронавируса являются расстройства желудочно-кишечного тракта, который могут вызывать диарею или потерю аппетита.

При всем этом Сояк подчеркнула, что единственно верным способ установить диагноз — это проведение исследования с использованием ПЦР-тестирования.

Как раньше сообщали Українські Новини, ведущий специалист по коронавирусу из Германии ответил на популярные утверждения по поводу пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что в США эпидемиологи обновили рекомендации по сдерживанию коронавируса в закрытых помещениях.

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