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  • Литва изменила правила самоизоляции для граждан, которые возвращаются из других стран
07 октября 2020, среда, 18:39 72
Европа 2020-10-07T18:40:09+03:00
Українські Новини
Литва изменила правила самоизоляции для граждан, которые возвращаются из других стран

Литва изменила правила самоизоляции для граждан, которые возвращаются из других стран

Константин Долгий
Европа, Литва, Путешествия, самоизоляция, Коронавирус в Литве
Литва. Фото: pixabay
Литва. Фото: pixabay

В то время в Болгарии запретили украинцам въезжать на свою территорию без предварительно пройденного теста на COVID-19, власти Литвы обновили правила прохождения режима самоизоляции для путешественников из-за рубежа.

Как пишет Европейская правда, со ссылкой на издание Delfi.

Сегодня самоизоляцию можно не проходить после возвращения из страны, где уровень заболеваемости на протяжении последних двух недель не превышал 25 подтвержденных случаев на 100 тысяч жителей. При этом в Литве данный показатель значительно выше.

"Мы продолжаем обсуждать этот вопрос. Бесконечно поднимать порог нельзя. Нужно найти механизм, который поможет нам максимально предотвратить риск распространения инфекции от людей, приехавших из-за границы", — сказал глава Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Он отметил, что ранее порог самоизоляции составлял 16, однако позже был повышен до 25. Тем не менее, подчеркнул Перевощиков, если снова повысить его, удастся снизить количество случаев COVID-19.

В рамках нового порядка самоизоляция после приезда необходима, если человек прибыл из страны, где уровень заболеваемости на 10% выше, чем в Литве.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Министерстве иностранных дел назвали страны, которые несмотря на пандемию коронавируса остаются открытыми для украинцев.

Также сообщалось, что власти запретили иностранцам осуществлять транзит через территорию Украины.

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