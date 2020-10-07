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07 октября 2020, среда, 17:25 59
Технологии 2020-10-07T17:30:01+03:00
Українські Новини
Ученые превратили шпинат в источник питания для батарей

Ученые превратили шпинат в источник питания для батарей

Константин Долгий
Электроэнергия, Исследования, Наука, Технологии
Листья шпината. Фото: depositphotos.com
Листья шпината. Фото: depositphotos.com

В то время как специалисты из Тихоокеанской северо-западной лаборатории в США выявили новое состояние жидкой воды, их коллеги из Американского университета превратили шпинат в катализатор для топливных элементов и батарей.

Как передают Українські Новини, об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В ходе исследований ученые выжали весь сок из листьев шпината, промыли и измельчили. После этого они нанесли поверх полученной смеси слой азот. Было обнаружено, что подобная инновация превосходит аналогичные катализаторы из платины.

"Испытанный нами метод позволяет производить высокоактивные катализаторы на углеродной основе из шпината, который является возобновляемой биомассой", — рассказал автор работы профессор Шоучжун Цзой.

По его словам, характеристики катализаторов на основе шпината в несколько раз выше, чем их коммерческие аналоги. Кроме того, катализаторы, полученные из данной биомассы являются более стабильными.

Катализаторы используются для ускорения реакции возобновления кислорода в батареях, что позволяет произвести достаточный ток и получить энергию. По мнению ученых, катализаторы из шпината могут найти применение от гаджетов и электромобилей, до военной техники и более сложной электроники.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США изобрели сверхдолговечные наноалмазные батареи, для создания которых используются ядерные отходы.

Также сообщалось, что во Франции приступили к сборке первого в истории прототипа термоядерного реактора, способного повторять процессы, которые происходят в звездах, и выделать огромное количество энергии.

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