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30 августа 2020, воскресенье, 21:59 267
Технологии 2020-08-30T22:00:01+03:00
Українські Новини
Американская компания изобрела сверхдолговечные батареи из ядерных отходов

Американская компания изобрела сверхдолговечные батареи из ядерных отходов

Надежда Комендантова
Мобильный телефон, Изобретение, Зарядное устройство, ядерные отходы

Батарея мобильного телефона, работающая девять лет от одной зарядки; автомобильный аккумулятор со столетним сроком службы; кардиостимулятор, рассчитанный на несколько тысяч лет работы — как заявляет калифорнийская компания NDB, в подобных приборах нет ничего фантастического. Воплотить все это в жизнь можно при помощи новой технологии производства наноалмазных батарей, разработанной инженерами фирмы, пишет Naked Science.

Ядерные отходы — серьезная проблема для современного мира. Они чрезвычайно токсичны, а провести их безопасную утилизацию очень сложно и дорого. В NDB утверждают, что из части этих отходов — графитовых стержней из ядерных реакторов — вполне можно извлечь пользу.

Для этого материал стержней очищается до получения чистого изотопа углерода-14, а затем под давлением превращается в наноалмазы. Затем радиоактивный алмазный слой покрывается нерадиоактивным углеродом-12, полученным в лаборатории. Наноалмазы в такой системе работают как полупроводник и теплоотвод, а углерод-12 выполняет роль защитного покрытия.

В одном аккумуляторном элементе несколько наноалмазных слоев комбинируются с интегральной схемой и суперконденсатором для хранения и мгновенного распределения заряда. Как утверждают в NDB, такой элемент может быть масштабирован под любой стандарт и типоразмер аккумуляторов.

Видео о принципе работы наноалмазных батарей / Youtube — NDB Inc.

По словам разработчиков, несмотря на то, что для производства таких наноалмазных батарей планируют использовать опасные отходы, уровни излучения устройств будут меньше уровней излучения человеческого тела. А стоимость таких элементов питания будет сопоставима с литий-ионными батареями аналогичной мощности.

Компания еще не выпустила прототип, но заявляет, что у нее есть доказательства работоспособности концепции. "Представьте себе такое в iPhone, — говорит директор по стратегическому развитию NDB Нил Найкер. — Представьте себе мир, в котором вам вообще не придется заряжать смартфон в течение дня, в течение недели, месяца… Вот чего мы можем достичь с такой технологией".

Заявления компании были встречены с осторожным скептицизмом в технических кругах. "NDB говорит о разрабатываемых версиях ячейки с низким и высоким энергопотреблением, но до тех пор, пока мы не увидим выходные параметры [устройства], <…> это просто слова и не более", — пишет публицист издания New Atlas Лоз Блайн. А Стивен Новелла в своем блоге портале Neurologica напоминает, что у схожих прототипов, основанных на ядерной энергии, "плотность энергии чрезвычайно мала, намного ниже, чем у химических батарей вроде литий-ионных".

Чтобы узнать, каковы будут реальные параметры наноалмазных батарей, придется подождать. На создание первого рабочего образца, по словам разработчиков, потребуется около двух лет.

Напомним, ЕС обяжет производителей устанавливать единый тип кабеля зарядки.

Также Европейский Союз потребовал от Apple отказаться от разъема Lightning

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