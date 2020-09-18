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18 сентября 2020, пятница, 20:47 177
Наука 2020-09-18T20:48:04+03:00
Українські Новини
Новое состояние жидкой воды выявили американские ученые

Новое состояние жидкой воды выявили американские ученые

Константин Долгий
Наука, Технологии
Стакан с водой. Фото: depositphotos.com
Стакан с водой. Фото: depositphotos.com

В то время как британские ученые выявили основные формы заболевания COVID-19, специалисты из США заявили, что вода, находящаяся в переохлажденном состоянии, является двумя жидкостями в одной. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщило издание Science, передают Українські Новини.

В ходе эксперимента ученые из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории в штате Вашингтон с помощью лазера разрушили тонкую ледяную пленку, в результате чего образовалась переохлажденная жидкая вода.

Используя метод инфракрасной спектроскопии ученые проследили за этапами преобразования в промежутке между −138 до −28 градусов по Цельсию.

Изучая полученные кадры ученые пришли к выводу, что в процессе переохлаждения вода превращается в плотную жидкую фазу, которая продолжает одновременно сосуществовать с привычной жидкой фазой.

Отмечается, что соотношение двух фаз меняется в зависимости от температуры воды.

По словам одного из ученых, подобный эксперимент помог разрешить давний спор о том, всегда ли глубоко охлажденная водна начинает кристаллизоваться, прежде чем достигнуть уравновешенного состояния.

Как сообщали Українські Новини, американская компания изобрела долговечные наноалмазные батареи, при создании которых используются радиоактивные отходы, а именно, графитовые стержни реакторов.

Также сообщалось, что на юге Франции приступили к постройке первого в истории экспериментального термоядерного реактора, внутри которого будут происходить процессы, происходящие на звездах.

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