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03 августа 2020, понедельник, 08:41 33
Технологии 2020-08-03T08:41:33+03:00
Українські Новини
Во Франции начали собирать первый в истории термоядерный реактор

Во Франции начали собирать первый в истории термоядерный реактор

Елизавета Кесельман
Франция, Космос, Реактор, Термоядерный реактор

Во Франции, где недавно завершили формирование нового правительства, на юге страны начали процесс сборки первого в истории международного экспериментального термоядерного реактора (ITER), который будет повторять на Земле процессы, происходящие в звездах, включая Солнце. Об этом сообщает eadaily.com. 

В частности, сборка первого в истории термоядерного реактора (ITER) началась в атомном исследовательском центре "Кадараш". Он будет повторять все процессы, происходящие в звездах и выделять колоссальную энергию. 

В этом проекте принимают участие Китай, Евросоюз, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и США. Цель проекта — продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Осуществление международного проекта началось 13 лет назад. Ученые рассчитывают, что ITER может навсегда освободить Землю от выбросов углекислого газа и других вредных веществ, неизбежно выделяющихся при производстве энергии на планете из ее источников. Термоядерный синтез может обеспечить человечество неисчерпаемыми энергоресурсами, потому что "топливом" для работы термоядерных реакторов будет являться вода, в том числе и находящаяся в Мировом океане.

 

28 июля многочисленная международная команда ученых и инженеров приступила к сборке "сердца" будущей термоядерной энергетической установки — термоядерного реактора. По этому случаю на строительной площадке главного объекта проекта ITER состоялась церемония.

Теоретически 1 грамм дейтерия может создать столько же энергии, сколько создается при сжигании 8 тонн нефти. Предполагается, что к 2035 году за счет создания мощнейшей магнитной системы реактора удастся удержать время "горения" плазмы в пределах от 5 до 8 минут. При этом только в течение этого импульса можно будет получить 500 тыс. киловатт энергии.

Главное сооружение всего комплекса — это "токомак", тороидальная камера с магнитными катушками, в которой и будет проходить термоядерная реакция. Это сверхпрочная металлическая конструкция длиной около 30 метров и высотой с десятиэтажный дом. В ней будет смонтировано около одного миллиона деталей и механизмов, которые будут произведены странами-участницами.

За период с начала основной фазы работ по проекту ITER до 2025 года затраты, как предполагается, составят около 25 млрд долларов.

Участники проекта ITER и эксперты говорят о том, что термоядерный реактор является "осуществлением заветной мечты человечества" — получением безграничных ресурсов чистой энергии из воды.

Однако на пути реализации промышленного запуска "термояда" стоит еще множество проблем.

Главная — это продолжительное удержание периода существования высокотемпературной плазмы, а также снижение до приемлемого уровня расходов электроэнергии на ее "разогрев".

Как сообщали Українські Новини, в США испытали ядерный реактор для освоения Марса и Луны размером с рулон туалетной бумаги. 

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