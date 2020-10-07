подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
07 октября 2020, среда, 16:36 21
Общество 2020-10-07T16:36:56+03:00
Українські Новини
Экскурсии в Чернобыльскую зону отчуждения могут стать доступными для детей

Экскурсии в Чернобыльскую зону отчуждения могут стать доступными для детей

Константин Долгий
Чернобыльская АЭС, Туризм, Чернобыль, Путешествия, Чернобыльская зона отчуждения
Припять. Фото: Chernobyl TOUR / Facebook
Припять. Фото: Chernobyl TOUR / Facebook

В то время как французская музыкальная группа показала редкие архивные кадры с ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в своем новом клипе, Ассоциация чернобыльских туроператоров хочет разрешить детям от 12 лет принимать участие в экскурсиях в Зону отчуждения.

Как передают Українські Новини, об этом на своей странице в Facebook написал председатель ассоциации Ярослав Емельяненко.

По словам Емельяненко, для этой цели был разработанный специальный маршрут по территории Чернобыльской зоны отчуждения, который затрагивает такое популярное среди туристов место, как Рыжий лес, и не предусматривает остановки в Припяти, где дети теоретически могут нанести себе вред.

"Доза облучения не будет превышать дозу, полученную во время обычной автобусной экскурсии по городу Киев", — подчеркнул Емельяненко.

Он также отметил, что данный маршрут является очень важным с точки зрения национального сознания молодежи, ведь в учебниках истории катастрофе на ЧАЭС и дальнейшей операции по ликвидации уделяется всего один абзац текста.

"Школьники вынуждены черпать информацию о Чернобыле из непроверенных источников в интернете и видеоигр. Это приводит к формированию абсолютно неверного представления о событиях мирового масштаба, происходивших на территории Украины", — написал Емельяненко.

Емельяненко добавил, что во вторник, 6 октября, он встретился с министром культуры Александром Ткаченко и заместителем председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Максимом Шевчуком. В ходе встречи они обсудили механизм снижения возрастного ценза с 18 до 12 лет.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Чернобыльской зоне отчуждения задержали двух граждан Германии, которые незаконно проникли на опасную территорию.

Также сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в марте 2020 Зону отчуждения вокруг Чернобыля закрыли на карантин для туристов.

Больше новостей о: Чернобыльская АЭС Туризм Чернобыль Путешествия Чернобыльская зона отчуждения

В Киеве заболеваемость коронавирусом снова приближается к 400 случаям в сутки
На лечение одного больного коронавирусом в тяжелой форме требуется от 45 тыс. гривен, - Степанов
Новости
Экскурсии в Чернобыльскую зону отчуждения могут стать доступными для детей 16:36
Порошенко с дочкой лечатся от коронавируса в частной клинике - за 11 500 гривен в сутки 16:19
Локализация защитит рынок коммунальной техники Украины от демпингового импорта, – СМИ 16:16
Следствие по катастрофе АН-26 выявило грубые нарушения в организации полетов, – Уруский 16:05
В 2020 году киевские дворы отремонтировали на 620 млн гривен, – мэр Кличко 15:56
больше новостей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
НАБУ вызывает на допрос главу Окружного админсуда Киева Вовка на 9 и 12 октября 20:12
Украинским воспитателям дважды повысят зарплаты: когда и на сколько 05:45 Инфографика
больше новостей
Во вмешательстве Байдена в деятельность Шокина нет уголовного преступления, — Нацполиция 21:04
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52
Антон Кучухидзе: о пропагандистской атаке против саммита ЕС-Украина 2020 года 06:00 Мнение
больше новостей
Порошенко стало хуже - двустороннее воспаление легких при коронавирусе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok