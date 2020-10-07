Экскурсии в Чернобыльскую зону отчуждения могут стать доступными для детей

В то время как французская музыкальная группа показала редкие архивные кадры с ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в своем новом клипе, Ассоциация чернобыльских туроператоров хочет разрешить детям от 12 лет принимать участие в экскурсиях в Зону отчуждения.

Как передают Українські Новини, об этом на своей странице в Facebook написал председатель ассоциации Ярослав Емельяненко.

По словам Емельяненко, для этой цели был разработанный специальный маршрут по территории Чернобыльской зоны отчуждения, который затрагивает такое популярное среди туристов место, как Рыжий лес, и не предусматривает остановки в Припяти, где дети теоретически могут нанести себе вред.

"Доза облучения не будет превышать дозу, полученную во время обычной автобусной экскурсии по городу Киев", — подчеркнул Емельяненко.

Он также отметил, что данный маршрут является очень важным с точки зрения национального сознания молодежи, ведь в учебниках истории катастрофе на ЧАЭС и дальнейшей операции по ликвидации уделяется всего один абзац текста.

"Школьники вынуждены черпать информацию о Чернобыле из непроверенных источников в интернете и видеоигр. Это приводит к формированию абсолютно неверного представления о событиях мирового масштаба, происходивших на территории Украины", — написал Емельяненко.

Емельяненко добавил, что во вторник, 6 октября, он встретился с министром культуры Александром Ткаченко и заместителем председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Максимом Шевчуком. В ходе встречи они обсудили механизм снижения возрастного ценза с 18 до 12 лет.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Чернобыльской зоне отчуждения задержали двух граждан Германии, которые незаконно проникли на опасную территорию.

Также сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в марте 2020 Зону отчуждения вокруг Чернобыля закрыли на карантин для туристов.

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