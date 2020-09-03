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03 сентября 2020, четверг, 13:47 15
Шоу-бизнес 2020-09-03T13:47:01+03:00
Українські Новини
Редкие архивные кадры о Чернобыле показали в новом клипе Telepopmusik

Редкие архивные кадры о Чернобыле показали в новом клипе Telepopmusik

Константин Долгий
Чернобыльская АЭС, Чернобыль, Чернобыльская катастрофа, Музыкальная индустрия
Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС). Фото: Artefact art-project
Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС). Фото: Artefact art-project

В то время как в Китае власти удаляют информацию о сериале "Чернобыль" из соцсетей, французская электронная музыкальная группа Telepopmusik представила клип на композицию Dreams, где показаны архивные кадры с места аварии на ЧАЭС.

Как пишет Новое Время, новая композиция группы является часть масштабного проекта "Звуки Чернобыля", участие в котором приняли исполнители Александр Чемеров, Сергей Михалок, Стасик и один из самых популярных в мире битбоксеров - DUB FX.

Кроме того, Dreams стала релизом нового альбома Telepopmusik. До этого группа не выпускала треки на протяжении десяти лет.

"Мы пытались расставить все точки над "i", прослеживая историю Припяти до, во время и после аварии. У нас получилась трогательная и эстетическая дань жизням, которые изувечил взрыв", - рассказал о клипе член группы Кристоф Этье.

Музыкант также отметил, что после выхода на экраны сериала "Чернобыль" от студии НВО, событиями вокруг Чернобыльской АЭС и города Припять стало интересоваться все больше людей по всему миру.

По словам Этье, многие поклонники киноленты забывают, что авария на ЧАЭС - это огромная трагедия для всего человечества, которая действительно имела место, поэтому к событиям более чем 30-летней давности необходимо относиться с почетом.

В клипе на композицию Dreams создатели показали историю Припяти - города, который изначально подавался населению, как пропагандистская мечта, а после взрыва на станции стал мрачным и пустым.

 

Как сообщали Українські Новини, ставший популярным во всем мире мини-сериал "Чернобыль" завоевал высшие награды на ежегодной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

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