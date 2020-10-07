Екскурсії в Чорнобильську зону відчуження можуть стати доступними для дітей

той час, як французька музична група показала рідкісні архівні кадри з ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС в своєму новому кліпі . Асоціація чорнобильських туроператорів хоче дозволити дітям від 12 років брати участь в екскурсіях в Зону відчуження у

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова асоціації Ярослав Ємельяненко передають Українські Новини.

За словами Емельяненко, для цієї мети був розроблений спеціальний маршрут по території Чорнобильської зони відчуження, який зачіпає таке популярне серед туристів місце, як Рудий ліс, і не передбачає зупинки в Прип'яті, де діти теоретично можуть завдати собі шкоди.

"Доза опромінення не буде перевищувати дозу, отриману під час звичайної автобусної екскурсії по місту Київ", - підкреслив Ємельяненко.

Він також зазначив, що цей маршрут є дуже важливим з точки зору національної свідомості молоді, адже в підручниках історії катастрофі на ЧАЕС та подальшій операції із ліквідації приділяється всього один абзац тексту.

"Школярі змушені черпати інформацію про Чорнобиль з неперевірених джерел в інтернеті і відеоігор. Це призводить до формування абсолютно неправильного уявлення про події світового масштабу, що відбувалися на території України", - написав Ємельяненко.

Ємельяненко додав, що у вівторок, 6 жовтня, він зустрівся з міністром культури Олександром Ткаченком і заступником голови Державного агентства з управління зоною відчуження Максимом Шевчуком. Під час зустрічі вони обговорили механізм зниження вікового цензу з 18 до 12 років.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Чорнобильській зоні відчуження затримали двох громадян Німеччини, які незаконно проникли на небезпечну територію.

Також повідомлялося, що через пандемію коронавірусу в березні 2020 Зону відчуження навколо Чорнобиля закрили на карантин для туристів.

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