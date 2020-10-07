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07 жовтня 2020, середа, 16:36 8
Суспільство 2020-10-07T17:45:02+03:00
Українські Новини
Екскурсії в Чорнобильську зону відчуження можуть стати доступними для дітей

Екскурсії в Чорнобильську зону відчуження можуть стати доступними для дітей

Константин Долгий
ЧАЕС, Чорнобильська зона відчуження, Чорнобиль, екскурсії в Чорнобиль
Прип'ять. Фото: Chernobyl TOUR / Facebook
Прип'ять. Фото: Chernobyl TOUR / Facebook

Асоціація чорнобильських туроператорів хоче дозволити дітям від 12 років брати участь в екскурсіях в Зону відчуження у той час, як французька музична група показала рідкісні архівні кадри з ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС в своєму новому кліпі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова асоціації Ярослав Ємельяненко передають Українські Новини.

За словами Емельяненко, для цієї мети був розроблений спеціальний маршрут по території Чорнобильської зони відчуження, який зачіпає таке популярне серед туристів місце, як Рудий ліс, і не передбачає зупинки в Прип'яті, де діти теоретично можуть завдати собі шкоди.

"Доза опромінення не буде перевищувати дозу, отриману під час звичайної автобусної екскурсії по місту Київ", - підкреслив Ємельяненко.

Він також зазначив, що цей маршрут є дуже важливим з точки зору національної свідомості молоді, адже в підручниках історії катастрофі на ЧАЕС та подальшій операції із ліквідації приділяється всього один абзац тексту.

"Школярі змушені черпати інформацію про Чорнобиль з неперевірених джерел в інтернеті і відеоігор. Це призводить до формування абсолютно неправильного уявлення про події світового масштабу, що відбувалися на території України", - написав Ємельяненко.

Ємельяненко додав, що у вівторок, 6 жовтня, він зустрівся з міністром культури Олександром Ткаченком і заступником голови Державного агентства з управління зоною відчуження Максимом Шевчуком. Під час зустрічі вони обговорили механізм зниження вікового цензу з 18 до 12 років.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Чорнобильській зоні відчуження затримали двох громадян Німеччини, які незаконно проникли на небезпечну територію.

Також повідомлялося, що через пандемію коронавірусу в березні 2020 Зону відчуження навколо Чорнобиля закрили на карантин для туристів.

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