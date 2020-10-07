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07 октября 2020, среда, 15:47 17 Документ
Кабмин 2020-10-07T15:47:45+03:00
Українські Новини
В октябре у Шмыгаля стало больше советников и помощников на 4 человека

В октябре у Шмыгаля стало больше советников и помощников на 4 человека

Сергей Паламаренко
Советники, Кабинет Министров Украины, Денис Шмыгаль, Помощники
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook

Секретариат Кабинета Министров Украины сообщил, что по состоянию на 1 октября 2020 года у премьер-министра Дениса Шмыгаля, ранее заявившего о невозможности выплачивать пенсии через 15 лет, работают 6 штатных советников, 3 помощника и 13 внештатных советников.

Об этом говорится в ответе Кабмина на информационный запрос Українських Новин.

"По состоянию на 01.10.2020 штатными советниками премьер-министра Украины Шмыгаля Д.А. является Губанов Олег Игоревич, Саламаха Тимур Васильевич, Жохова Анна Николаевна, Котлярова Елена Сергеевна, Сиротинский Тарас Романович, Москаленко Валентина Владимировна; советниками на общественных началах - Афян Артем Артурович, Бойко Наталья Андреевна, Гусейнова Тамара Асафивна, Криволап Кирилл Константинович, Куцевол Анатолий Анатольевич, Ливч Дмитрий Дмитриевич, Луфер Дмитрий Андреевич, Маслов Игорь Александрович, Пода Виктория Витальевна, Стефурак Сергей Алексеевич, Филипчук Василий Александрович, Шевченко Ирина Александровна, Щепьяк Андрей Иванович; штатными помощниками - Лугач Ольга Александровна, Шикита Анна Игоревна, Годун Людмила Григорьевна", - сказано в ответе.

Ответ на запрос Українських Новин про количество советников премьер-министра ШмыгаляОтвет на запрос Українських Новин про количество советников премьер-министра Шмыгаля

А именно, с должности штатного советниками премьера была уволена Наталья Шевченко, Дмитрий Луфер стал внештатным советником, а новым штатным помощником назначена Людмила Годун.

Напомним, в мае Шмыгаль назначил 2 новых внештатных советников: Наталию Бойко и Анатолия Куцевола и уволил штатного советника Сергея Цивкача.

В апреле Шмыгаль назначил 6 новых советников: штатных - Сергея Цивкача, Дмитрия Луфера, Наталию Шевченко, Валентину Москаленко и внештатных - Кирилла Криволапа и Дмитрия Ливча и уволил штатного советника Ольгу Лугач.

Как сообщали Українськi Новини, в марте у премьера Шмыгаля было 5 штатных и 7 внештатных советников. Штатные - Олег Губанов, Тимур Саламаха, Анна Жохова, Елена Котлярова, Ольга Лугач; на общественных началах - Артем Афян, Тамара Гусейнова, Игорь Маслов, Виктория Пода, Тарас Сиротинский, Сергей Стефурак, Андрей Щепьяк.

Источник : Українські новини
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