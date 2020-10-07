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  • В Чехии зафиксировали самое большое число заболевших с начала пандемии — почти 4500 случаев за сутки
07 октября 2020, среда, 14:08 622
Европа 2020-10-07T14:30:02+03:00
Українські Новини
В Чехии зафиксировали самое большое число заболевших с начала пандемии — почти 4500 случаев за сутки

В Чехии зафиксировали самое большое число заболевших с начала пандемии — почти 4500 случаев за сутки

Валерия Драгомирова
Чехия, Коронавирус, Коронавирус в Чехии
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

В Чехии, где объявили чрезвычайное положение, за последние сутки зарегистрировали 4457 новых случаев Covid-19 - это самое большое число с начала эпидемии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Новый показатель заражений превышает предыдущий антирекорд почти на 700 случаев. С начала эпидемии в Чехии выявили более 90 тысяч случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки от коронавирусной болезни умерли 13 человек, всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 в Чехии стали 794 пациента.

Всего в Чехии сейчас насчитывается более 40 000 активных случаев коронавируса. У большинства течение болезни легкое, в больницах находятся 3,8% из числа зараженных.

Стоит отметить, что в Чехии с 5 октября начало действовать чрезвычайное положение, введенное во второй раз из-за роста числа новых случаев коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 4753 случая за сутки. 

Ранее эпидемиолог заявил, что коронавирусом будут заражаться по 12 тыс. украинцев в сутки уже в ноябре, страну ждет жесткий карантин

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