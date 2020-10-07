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  • Зе отстоял безвиз, Коболев погрузил Нефтегаз в убытки, осень несет холода
07 октября 2020, среда, 07:56 36 Новости дня
Политика 2020-10-07T12:45:03+03:00
Українські Новини
Зе отстоял безвиз, Коболев погрузил Нефтегаз в убытки, осень несет холода

Зе отстоял безвиз, Коболев погрузил Нефтегаз в убытки, осень несет холода

Денис Иванеско
Минфин, Безвизовый режим, Грибы, Убытки, Осень, Коболев, Новости дня, Нефтегаз

Безвизу ЕС с Украиной ничего не угрожает. Так заверили Зеленского в Брюсселе на саммите Украина-ЕС. Более того, пообещали подписать соглашение о едином авиапространстве, что должно снизить цены на полеты Украина-Европа.


Жозеф Борелль публично пояснил, что ЕС – не банк.  А его слова, что ЕС – не банкомат неправильно поняли. 
Вообщем, саммит можно считать успешным.

Перед визитом Зе дал интервью европейскому изданию. Он рассказал, что считает президентскую госдачу в Конча-Заспе отелем. Так он объяснил почему туда переехал: "для меня это просто отель". Хотя перед выборами обещал отдать госдачи детям.

Нефтегаз недоплатил в бюджет колоссальную сумму – 75 млрд грн. Это больше, чем хваленая победа над Газпромом. Такие результаты аудита опубликовала Экономическая правда. Проверки крупнейшей госкомпании ждали очень давно. Коболев и правление несколько раз не пускали аудиторов, полиция даже начинала это расследовать. И вот появились долгожданные цифры – нарушений в Нефтегазе на 225 млрд грн. Это четверть госбюджета Украины. Видно, таланты Коболева и его зарплата сильно переоценены.
Нефтегаз в первом полугодии уже показал убыток в 11,5 млрд грн, а Минфин прогнозирует, что к 2023 году убыток превысит 22 млрд грн. То есть ни одного прибыльного года в среднесрочной перспективе( 

Полиция задержала сталкера-грибника в Чернобыльской зоне. Он насобирал радиоактивных грибов и нес их на продажу. 

Подольский мост в Киеве еще не работает, зато мэр украсил его огоньками. Посмотрите фото. Выглядит космично). Жаль, что ни пройти, ни проехать по мосту нельзя. А как для арт-объекта слишком дорого(

Судя по прогнозу, в Украину идет настоящая осень - ветер, дожди и холод(

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