Зе отстоял безвиз, Коболев погрузил Нефтегаз в убытки, осень несет холода

Безвизу ЕС с Украиной ничего не угрожает. Так заверили Зеленского в Брюсселе на саммите Украина-ЕС. Более того, пообещали подписать соглашение о едином авиапространстве, что должно снизить цены на полеты Украина-Европа.



Жозеф Борелль публично пояснил, что ЕС – не банк. А его слова, что ЕС – не банкомат неправильно поняли.

Вообщем, саммит можно считать успешным.



Перед визитом Зе дал интервью европейскому изданию. Он рассказал, что считает президентскую госдачу в Конча-Заспе отелем. Так он объяснил почему туда переехал: "для меня это просто отель". Хотя перед выборами обещал отдать госдачи детям.



Нефтегаз недоплатил в бюджет колоссальную сумму – 75 млрд грн. Это больше, чем хваленая победа над Газпромом. Такие результаты аудита опубликовала Экономическая правда. Проверки крупнейшей госкомпании ждали очень давно. Коболев и правление несколько раз не пускали аудиторов, полиция даже начинала это расследовать. И вот появились долгожданные цифры – нарушений в Нефтегазе на 225 млрд грн. Это четверть госбюджета Украины. Видно, таланты Коболева и его зарплата сильно переоценены.

Нефтегаз в первом полугодии уже показал убыток в 11,5 млрд грн, а Минфин прогнозирует, что к 2023 году убыток превысит 22 млрд грн. То есть ни одного прибыльного года в среднесрочной перспективе(



Полиция задержала сталкера-грибника в Чернобыльской зоне. Он насобирал радиоактивных грибов и нес их на продажу.



Подольский мост в Киеве еще не работает, зато мэр украсил его огоньками. Посмотрите фото. Выглядит космично). Жаль, что ни пройти, ни проехать по мосту нельзя. А как для арт-объекта слишком дорого(



Судя по прогнозу, в Украину идет настоящая осень - ветер, дожди и холод(

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