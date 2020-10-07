подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
7.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Запорожской области и города Запорожье"

07 октября 2020, среда, 11:07 204
Общество 2020-10-07T11:07:02+03:00
Українські Новини
Досрочные выборы президента поддерживают 38,4% украинцев, парламентские – 43%

Досрочные выборы президента поддерживают 38,4% украинцев, парламентские – 43%

Валерия Драгомирова
Опрос, Досрочные выборы, Досрочные выборы Рады, Досрочные выборы президента
Выборы. Фото: censor.net
Выборы. Фото: censor.net

38,4% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг" поддерживают досрочные президентские выборы, 43% - досрочные парламентские выборы.

Об свидетельствуют результаты исследования, презентованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", передают Українськi Новини.

Среди 38,4% поддерживающих досрочные президентские выборы: 17,9% – безусловно поддерживают, 20,5% – скорее поддерживают, среди тех, кто не поддерживает: 22,4% - скорее не поддерживают досрочные выборы, 27,5% - безусловно не поддерживают, 11,7% опрошенных затруднились ответить.

Среди 43% поддерживающих досрочные парламентские выборы: 18,9% - безусловно да, 24,1% скорее да, среди тех, кто не поддерживает: 21,9% - Скорее нет, 23,7% - безусловно нет, 11,4% опрошенных затруднились ответить .

В ходе полевого этапа исследования 20-29 сентября было опрошено 3 014 человек методом личного интервью по месту проживания респондента, стандартная погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на июль 52% опрошенных "Соцмониторингом" не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому.


Ранее в Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020

Больше новостей о: Опрос Досрочные выборы Досрочные выборы Рады Досрочные выборы президента

В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 4753 случая за сутки
Сильные дожди, грозы и штормовой ветер. Синоптики предупредили об опасной погоде
Новости
Досрочные выборы президента поддерживают 38,4% украинцев, парламентские – 43% 11:07
Количество госпитализированных больных коронавирусом снова выросло 11:00
Рубль внезапно подскочил. Курс российской нацвалюты на 7 октября 10:59
В Сумской области работу одного из медучреждений изменили для лечения пациентов с COVID-19 10:44
В этом году с временно оккупированных территорий поступили в вузы 1,9 тыс. человек 10:41
больше новостей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
НАБУ вызывает на допрос главу Окружного админсуда Киева Вовка на 9 и 12 октября 20:12
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Переход на зимнее время в Украине. В какой день и в какое время нужно переводить часы 05:30
больше новостей
Во вмешательстве Байдена в деятельность Шокина нет уголовного преступления, — Нацполиция 21:04
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52
больше новостей
Карантин в Украине действует 210-й день. Какие ограничения установлены в эпидзонах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok