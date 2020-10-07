Досрочные выборы президента поддерживают 38,4% украинцев, парламентские – 43%

38,4% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг" поддерживают досрочные президентские выборы, 43% - досрочные парламентские выборы.

Об свидетельствуют результаты исследования, презентованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", передают Українськi Новини.

Среди 38,4% поддерживающих досрочные президентские выборы: 17,9% – безусловно поддерживают, 20,5% – скорее поддерживают, среди тех, кто не поддерживает: 22,4% - скорее не поддерживают досрочные выборы, 27,5% - безусловно не поддерживают, 11,7% опрошенных затруднились ответить.

Среди 43% поддерживающих досрочные парламентские выборы: 18,9% - безусловно да, 24,1% скорее да, среди тех, кто не поддерживает: 21,9% - Скорее нет, 23,7% - безусловно нет, 11,4% опрошенных затруднились ответить .

В ходе полевого этапа исследования 20-29 сентября было опрошено 3 014 человек методом личного интервью по месту проживания респондента, стандартная погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на июль 52% опрошенных "Соцмониторингом" не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому.



Ранее в Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020.

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