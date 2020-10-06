Зеленскому не доверяют уже больше 56% украинцев

56,5% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг" в конце сентября, не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому - еще в июле эта цифра едва превышала 50%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, презентованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", передают Українськi Новини.

Доверяют Президенту 37,7% опрошенных.

В свою очередь Кабинету Министров не доверяют 72% респондентов, доверяют - 22%.

Верховной Раде не доверяют 75% опрошенных, доверяют - 21,2%.

Службе безопасности Украины не доверяют 53,9%, доверяют -32,2%.

Прокуратуре не доверяют 69,5% опрошенных украинцев, доверяют - 17,3%.

Также 61,6% респондентов не доверяют Национальной полиции, доверяют ей 28,3%.

В ходе полевого этапа исследования 20-29 сентября было опрошено 3 014 человек методом личного интервью по месту проживания респондента, стандартная погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

Кроме того, рейтинг Зеленского за полтора месяца упал на 3,3%.

Также согласно опросу КМИС, проведенному в конце апреля, 40,9% опрошенных КМИС проголосовали бы за Зеленского, 15,7% - за Порошенко, 9,2% - за Смешко на выборах Президента.

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