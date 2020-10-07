Умер Эдди Ван Хален, один из лучших гитаристов в истории рок-музыки

Вслед за смертью одного из старейших глав государств мира, эмира Кувейта Сабаха IV, стало известно, что в Соединенных Штатах Америки в следствие продолжительной болезни умер легендарный гитарист Эдди Ван Хален. Об этом сообщил его сын Вольфганг Ван Хален на своей странице в Twitter.

Эдди Ван Хален умер в Лос-Анджелесе на 66-м году жизни.

"Я не могу поверить, что должен написать это, но мой отец Эдвард Лодевейк Ван Хален сегодня утром проиграл эту длительную и тягостную битву с раком.

Он был лучшим отцом, о котором только можно мечтать. Каждый миг, проведенный с ним на сцене и вне ее, был подарком.

Мое сердце разбито, и я не знаю, смогу ли когда-то полностью восстановиться от этой потери", – написал в Twitter его сын Вольфганг.

Известно, что более 10 лет назад Ван Халену был диагностирован рак горла, а в 2001 году ему удалили треть языка в ходе лечения от рака. Полностью побороть болезнь музыкант не смог.

Эдди Ван Хален долгие годы был лидером американской хард-рок-группы Van Halen.

В 2012 году Ван Халена признали лучшим гитаристом всех времён по версии журнала Guitar World.

Также Ван Хален считается одним из изобретателей особой техники игры на электрогитаре – тэппинга, которая заключается в том, что гитарист правой рукой извлекает звук не традиционным щипком, а ударом пальца по грифу, возбуждая колебания струны.

Как сообщали Українські новини, умер известный киевский фотограф Виктор Марущенко.

Также ранее умерла звезда культувого фильма "Звонок".

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