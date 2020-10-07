Умер Эдди Ван Хален, один из лучших гитаристов в истории рок-музыки

Вслед за смертью одного из старейших глав государств мира, эмира Кувейта Сабаха IV, стало известно, что в Соединенных Штатах Америки в следствие продолжительной болезни умер легендарный гитарист Эдди Ван Хален. Об этом сообщил его сын Вольфганг Ван Хален на своей странице в Twitter. Эдди Ван Хален умер в Лос-Анджелесе на 66-м году жизни. "Я не могу поверить, что должен написать это, но мой отец Эдвард Лодевейк Ван Хален сегодня утром проиграл эту длительную и тягостную битву с раком. Он был лучшим отцом, о котором только можно мечтать. Каждый миг, проведенный с ним на сцене и вне ее, был подарком. Мое сердце разбито, и я не знаю, смогу ли когда-то полностью восстановиться от этой потери", – написал в Twitter его сын Вольфганг. Известно, что более 10 лет назад Ван Халену был диагностирован рак горла, а в 2001 году ему удалили треть языка в ходе лечения от рака. Полностью побороть болезнь музыкант не смог. Эдди Ван Хален долгие годы был лидером американской хард-рок-группы Van Halen. В 2012 году Ван Халена признали лучшим гитаристом всех времён по версии журнала Guitar World. Также Ван Хален считается одним из изобретателей особой техники игры на электрогитаре – тэппинга, которая заключается в том, что гитарист правой рукой извлекает звук не традиционным щипком, а ударом пальца по грифу, возбуждая колебания струны. Как сообщали Українські новини, умер известный киевский фотограф Виктор Марущенко. Также ранее умерла звезда культувого фильма "Звонок".