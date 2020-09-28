Звезда культового фильма "Звонок" и сериала "Мисс Шерлок" покончила с собой

Актриса Юко Такэути покончила с собой. Фото: wikipedia.org

Актриса Юко Такэути покончила с собой. Фото: wikipedia.org

Вслед за смертью известного актера, сыгравшего злодея в одном из фильмов о Джеймсе Бонде, стало известно, что японская актриса Юко Такэути покончила с собой. Об этом сообщает The Japan Times.

По предварительным данным полиции, актриса покончила жизнь самоубийством 27 сентября в возрасте 40 лет.

"Как сообщили источники среди следователей, ее нашли в воскресенье в своем доме в токийском районе Сибуя. Источники добавили, что Такэути была отправлена ​​в больницу, где была подтверждена ее смерть", – сообщает The Japan Times.

Тело Такэути обнаружил ее муж в спальне квартиры. Предсмертной записки, по предварительным данным, на месте не найдено.

"Такэути получила ряд кинопремий и была номинирована на премию Японской киноакадемии за лучшую женскую роль три года подряд, начиная с 2004 года", – передает The Japan Times.

Актриса получила популярность благодаря главной роли в культовом фильме ужасов "Звонок" (1998) и сериале "Мисс Шерлок", где она также сыграла главную роль.

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