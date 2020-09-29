Умер эмир Кувейта Сабах IV. Он был одним из старейших глав государств мира

Вслед за сообщением о том, что 29 сентября ушел из жизни известный украинский фотограф Виктор Марущенко, стало известно, что сегодня также умер эмир Кувейта Сабах Аль-Ахмед ас-Сабах (Сабах IV). Об этом сообщил министр по делам канцелярии эмира Али Аль-Джарах ас-Сабах на своей странице в Twitter.

Сабах IV был одним из самых старейших глав государств мира.

Ему был 91 год.

Сабах IV правил Кувейтом 14 лет – с 2006 года. До того, как взойти на трон, Сабах также был министром иностранных дел, министром внутренних дел, министром финансов и премьер-министром Кувейта.

Эмир умер в Соединенных Штатах Америки, где он находился на лечении.

Правительство Кувейта объявило 40-дневный траур после известия о смерти эмира.

Новым эмиром Кувейта уже провозглашен его младший брат, кронпринц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, которому на данный момент 83 года, и который исполнял обязанности эмира в отсутствие Сабаха IV.

Как сообщали Українські новини, Сабах IV дважды распускал парламент Кувейта: в 2011 и в 2012 годах.

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