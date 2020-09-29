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29 сентября 2020, вторник, 20:49 459
Мир 2020-09-29T20:55:34+03:00
Українські Новини
Умер эмир Кувейта Сабах IV. Он был одним из старейших глав государств мира

Умер эмир Кувейта Сабах IV. Он был одним из старейших глав государств мира

Александр Савич
Кувейт, Сабах аль-Ахмед ас-Сабах, Эмир, смерть политика
Сабах IV, эмир Кувейта, умер 29 сентября в США. Фото: wikipedia.org
Сабах IV, эмир Кувейта, умер 29 сентября в США. Фото: wikipedia.org

Вслед за сообщением о том, что 29 сентября ушел из жизни известный украинский фотограф Виктор Марущенко, стало известно, что сегодня также умер эмир Кувейта Сабах Аль-Ахмед ас-Сабах (Сабах IV). Об этом сообщил министр по делам канцелярии эмира Али Аль-Джарах ас-Сабах на своей странице в Twitter.

Сабах IV был одним из самых старейших глав государств мира.

Ему был 91 год.

Сабах IV правил Кувейтом 14 лет – с 2006 года. До того, как взойти на трон, Сабах также был министром иностранных дел, министром внутренних дел, министром финансов и премьер-министром Кувейта.

Эмир умер в Соединенных Штатах Америки, где он находился на лечении.

Правительство Кувейта объявило 40-дневный траур после известия о смерти эмира.

Новым эмиром Кувейта уже провозглашен его младший брат, кронпринц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, которому на данный момент 83 года, и который исполнял обязанности эмира в отсутствие Сабаха IV.

Как сообщали Українські новини, Сабах IV дважды распускал парламент Кувейта: в 2011 и в 2012 годах.

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