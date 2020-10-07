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07 октября 2020, среда, 10:41 198
Общество 2020-10-07T11:00:01+03:00
Українські Новини
В этом году с временно оккупированных территорий поступили в вузы 1,9 тыс. человек

В этом году с временно оккупированных территорий поступили в вузы 1,9 тыс. человек

Валерия Драгомирова
Студенты, Вузы, Временно оккупированные территории, Поступление в вуз
Студенты. Фото: freepik
Студенты. Фото: freepik

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил, что в 2020 году в украинские университеты поступили 1,953 тыс. лиц с временно оккупированных территорий.

Об этом он сказал на брифинге в среду, передают Українськi Новини.

"В соответствии с действующим законодательством, которое функционирует уже сегодня, дети с временно оккупированных территорий поступают без сдачи внешнего независимого оценивания... В 2020 году для получения образовательной степени бакалавра через центры "Крым - Украина" было зачислено 381 лицо, через центры "Донбасс - Украина" 1 572 лица, что почти в два раза больше, чем в начале 2016 года", - сказал он.

При этом, по словам замминистра, вступительная кампания для детей с временно оккупированных территорий проходит в 2 этапа: первый был до 20 августа, второй продлен до 23 октября.

Также он отметил, что в 2020 году квота для лиц с временно оккупированных территорий составила более 12 тыс. мест госзаказа.

Как сообщали Українськi Новини, Минобразования вернуло 36,7 млн гривен за пробное ВНО.

Кроме того, 79,2% поступающих в ВУЗы в этом году получили рекомендации к зачислению, в то время как в прошлом году этот показатель составил 75,4%.

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