Сильные дожди, грозы и штормовой ветер. Синоптики предупредили об опасной погоде

Сегодня, 7 октября, в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, передают Українські Новини. Так, согласно данным синоптиков, в Киевской и Черниговской областях ожидаются значительные дожди. "7 октября днем в Киевской и Черниговской областях значительные дожди; в южных, центральных, восточных и Сумской областях порывы ветра 15-20 м\/с (первый уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении. Также синоптики отметили, что в ближайший час с сохранением до конца дня 7 октября гроза (І уровень опасности, желтый). Кроме того, 6-8 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Как сообщали Українські Новини, климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный. Также синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. Кроме того, синоптики дали прогноз на всю осень - прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.