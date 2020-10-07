Сильные дожди, грозы и штормовой ветер. Синоптики предупредили об опасной погоде

Сегодня, 7 октября, в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, передают Українські Новини.

Так, согласно данным синоптиков, в Киевской и Черниговской областях ожидаются значительные дожди.

"7 октября днем в Киевской и Черниговской областях значительные дожди; в южных, центральных, восточных и Сумской областях порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также синоптики отметили, что в ближайший час с сохранением до конца дня 7 октября гроза (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, 6-8 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный.

Также синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов.

Кроме того, синоптики дали прогноз на всю осень - прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

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