Зеленский вручил вице-президенту Еврокомиссии орден Ярослава Мудрого II степени

Президент Владимир Зеленский вручил вице-президенту Европейской комиссии по вопросам межинституциональных отношений Марошу Шефчовичу орден князя Ярослава Мудрого II степени.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"В соответствии с указом Президента Марош Шефчович награжден за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность", - говорится в нем.

"Я знаю, как вы любите Украину, как вы много для нас сделали. Мы вас благодарим за постоянную поддержку. Вы вложили много своего труда, сил и времени во время переговоров с Российской Федерацией, чтобы решить энергетическую ситуацию не только для Украины, но и для всей Европы", - сказал Зеленский.

Шефчович поблагодарил Зеленского за награду.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и ЕС подписали три финсоглашения - о помощи регионам, обществу и энергоэффективности.

Кроме того, Зеленский заявил в Брюсселе, что безвизовому режиму ничего не угрожает.

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