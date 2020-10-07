Зеленский вручил вице-президенту Еврокомиссии орден Ярослава Мудрого II степени

Президент Владимир Зеленский вручил вице-президенту Европейской комиссии по вопросам межинституциональных отношений Марошу Шефчовичу орден князя Ярослава Мудрого II степени. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини. "В соответствии с указом Президента Марош Шефчович награжден за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность", - говорится в нем. "Я знаю, как вы любите Украину, как вы много для нас сделали. Мы вас благодарим за постоянную поддержку. Вы вложили много своего труда, сил и времени во время переговоров с Российской Федерацией, чтобы решить энергетическую ситуацию не только для Украины, но и для всей Европы", - сказал Зеленский. Шефчович поблагодарил Зеленского за награду. Как сообщали Українськi Новини, Украина и ЕС подписали три финсоглашения - о помощи регионам, обществу и энергоэффективности. Кроме того, Зеленский заявил в Брюсселе, что безвизовому режиму ничего не угрожает.