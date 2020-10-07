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07 октября 2020, среда, 09:25 546
Внешняя политика 2020-10-07T10:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленский вручил вице-президенту Еврокомиссии орден Ярослава Мудрого II степени

Зеленский вручил вице-президенту Еврокомиссии орден Ярослава Мудрого II степени

Валерия Драгомирова
ЕС, орден Ярослава мудрого, Владимир Зеленский, Марош Шефчович
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский вручил вице-президенту Европейской комиссии по вопросам межинституциональных отношений Марошу Шефчовичу орден князя Ярослава Мудрого II степени.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"В соответствии с указом Президента Марош Шефчович награжден за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность", - говорится в нем.

"Я знаю, как вы любите Украину, как вы много для нас сделали. Мы вас благодарим за постоянную поддержку. Вы вложили много своего труда, сил и времени во время переговоров с Российской Федерацией, чтобы решить  энергетическую ситуацию не только для Украины, но и для всей Европы", - сказал Зеленский.

Шефчович поблагодарил Зеленского за награду.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и ЕС подписали три финсоглашения - о помощи регионам, обществу и энергоэффективности. 

Кроме того, Зеленский заявил в Брюсселе, что безвизовому режиму ничего не угрожает

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